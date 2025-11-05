본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

메드팩토, 바이오 유럽서 기술이전 논의 가속화

박형수기자

입력2025.11.05 09:34

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

혁신신약 개발 기업 메드팩토 는 지난 3일부터 5일까지 오스트리아 빈에서 열리는 '바이오 유럽(BIO Europe Fall 2025)'에 참가, 글로벌 제약사들과 파트너링 협의를 실시했다고 5일 밝혔다.


메드팩토는 우정원 사장과 김새롬 미국법인장 등이 참석했다. 메드팩토는 사전에 예약된 유럽, 북미권 30여 곳의 제약·바이오 기업과 '백토서팁', 'MP010' 등 자사 항암제 후보물질의 기술 수출 및 공동 연구 등에 대해 협의했다.

메드팩토에 따르면 최근 가능성을 확인한 '백토서팁'의 골육종 환자 대상 글로벌 임상을 비롯해 기존 대장암, 폐암 임상 결과에 대해서 참여 기업들이 높은 관심을 보였다.


메드팩토는 췌장암 및 삼중음성유방암 모델 대상 전임상시험에서 완전관해(CR)를 확인한 'MP010'의 임상시험계획(IND) 준비 현황을 글로벌 제약사들과 공유하고 지속적인 호응을 확인했다. 메드팩토는 'MP010'에 대해서는 조기 기술 이전을 추진하고 있다.


우정원 메드팩토 사장은 "지난 6월 '바이오 USA'에서 파트너십을 모색했던 기업들을 다시 만나 더욱 진전된 논의를 진행했다"며 "조만간 기술 이전 등 구체적인 성과가 나타나길 기대한다"고 말했다.

바이오 유럽은 유럽 최대 바이오 파트너링 행사로, 올해도 약 60개국 3천여 개 기업이 참석해 성황을 이뤘다.


메드팩토는 오는 7~9일 미국 메릴랜드에서 열리는 '면역항암학회 연례학술대회(SITC 2025)'에서 면역항암제 후보물질 '백토서팁'의 골육종 임상 중간 결과를 발표할 예정이다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 식자재마트[Why&Next] "온누리 상품권 된대"…'세금 줄줄' 주류성지 된 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

트럼프, 對中관세 10%P 인하 행정명령 서명…10일부터 적용

새로운 이슈 보기