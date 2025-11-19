본문 바로가기
경기관광공사, 한국 관광브랜드 '관광부문' 대상

이영규기자

입력2025.11.19 09:21

경기관광공사가 '한국 공공브랜드 대상' 관광 부문에서 2년 연속 대상을 받았다.


올해 수상작은 '지금 신나는 DMZ', '지금 만나는 DMZ', '지금 바라는 DMZ' 등 세 가지 콘셉트를 아우르는 통합 슬로건 '지금 나는 DMZ'다. 이 작품은 '평화·생태·공존'의 공간이라는 핵심 메시지를 보다 효과적으로 알렸다는 평가다. 또 다양한 스토리텔링 콘텐츠로 DMZ 브랜드 인지도와 호감도를 끌어올린 것으로 나타났다.

경기관광공사가 제작한 '지금 나는 DMZ' 영상

경기관광공사가 제작한 '지금 나는 DMZ' 영상

조원용 경기관광공사 사장은 "올해는 DMZ의 생태·평화·문화적 가치를 보다 쉽고 재미있게 전달하고자 웹툰, 밈, 영상 등 디지털 중심 소통에 중점을 두었다"며 "앞으로도 DMZ의 특별한 매력을 국내외에 널리 알리고 지역의 지속 가능한 성장으로 이어질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.


한국 공공브랜드 대상은 한국공공브랜드진흥원(KAPB)이 중앙부처, 지자체, 공공기관, 공기업, 기업 등의 단체와 인물에 대해 한 해 동안 공공의 이익에 부합한 활동 및 실적 등을 기준으로 선발, 부문별로 대상을 수여한다. 시상식은 오는 28일 잠실 광고문화회관에서 열린다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

