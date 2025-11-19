본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

동아제약, 고기 좋아하는 한국인 위한 맞춤 효소 '육식파 키위효소' 출시

정동훈기자

입력2025.11.19 09:16

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동아제약은 '육식파 키위효소'를 CU편의점을 통해 선보인다고 19일 밝혔다.


이번 신제품은 고기 위주의 식사를 즐기는 소비자들을 위해 단백질 분해 효소를 강화한 제품으로, 과식하거나 기름진 음식을 섭취한 뒤 간편하게 한 포로 상쾌함을 더할 수 있도록 개발됐다.

동아제약의 '육식파 키위효소' 제품. 동아제약

동아제약의 '육식파 키위효소' 제품. 동아제약

AD
원본보기 아이콘

'육식파 키위효소'는 키위의 단백질 분해 효소 '액티니딘'에 주목해 개발된 제품으로, 키위는 비타민C와 식이섬유가 풍부한 슈퍼푸드로 알려져 있으며 예로부터 고기를 부드럽게 하는 연육 작용에도 활용되어 왔다.

제품에는 뉴질랜드산 그린키위를 동결건조해 만든 원료 '악타진'이 함유돼 있으며, 악타진은 장 운동을 부드럽게 도와줄 뿐만 아니라, 단백질 분해 효소 액티니딘을 풍부하게 포함하고 있다.


여기에 단백질 분해 효능을 검증 받은 파인애플 유래 효소 '브로멜라인'까지 더해졌다.


브랜드명 '육식파'는 고기 위주의 식사(육식)와 '갈래 파(派)', '깨트릴 파(破)'의 중의적 의미를 담아, '육식파를 위한 육식타파 제품'이라는 재치 있는 컨셉을 표현했다.

육식파 키위효소는 물 없이도 간편하게 섭취할 수 있는 상큼한 키위맛 분말형 제품으로, 고기 등 기름진 종류의 식사 후 상쾌하고 깔끔한 마무리를 느낄 수 있다.


동아제약 관계자는 "단백질 분해 효소의 기능에 집중해 육류 섭취가 많은 현대인에게 적합한 제품을 선보이게 됐다"며 "상큼한 키위맛과 물 없이도 입 안에서 녹는 간편한 섭취성으로 소비자들이 즐겁게 건강을 챙길 수 있기를 기대한다"고 말했다.


한편, 육식파 키위효소는 CU편의점에서 출시 기념 1+1 프로모션으로 만나볼 수 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

주머니에 손 넣고 뒷짐 지고…日 당국자 만난 中 국장 매너 '입길'

"인기척 없이 모터 소리만" 태백서 '차박'하던 60대 남녀 참변

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

美 셧다운 기간에도 실업지표 안정적…실업수당 23만2000건

새로운 이슈 보기