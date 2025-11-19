본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중기중앙회, 중소기업협동조합 공동사업 현안 점검

이서희기자

입력2025.11.19 10:30

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김문식 위원장 등 9명 참석

중소기업중앙회가 서울 영등포구 중기중앙회에서 '2025년 제2차 공동사업위원회'를 개최했다고 19일 밝혔다.

서울 영등포구 중소기업중앙회 외관. 중기중앙회

서울 영등포구 중소기업중앙회 외관. 중기중앙회

AD
원본보기 아이콘

이번 위원회는 중소기업협동조합의 공동사업 현안을 점검하고 신규 공동사업과 제도 개선 등을 논의하기 위해 개최됐다. 이날 위원회에는 위원장인 김문식 한국주유소운영업협동조합 이사장 등 위원 9명이 참석했다.


이날 위원회는 공동사업지원자금 조성 현황과 신규 지원사업 추진방안, 혁신형·전문인력 지원사업 등 올해 공동사업 지원 실적과 개선 방안, 협동조합 공동사업 우수사례 등을 공유하고 공동사업 활성화 방안을 논의했다.

김문식 위원장은 "올해 공동사업지원자금이 총 20억원을 넘어서며 조성 기반이 본격적으로 갖춰지고 있고, 법 개정과 운용 규정 정비, 금융권 및 대기업의 출연 확대 등 협동조합 공동사업을 지원하는 제도적 환경이 빠르게 개선되고 있다"며 "이번 회의에서 논의된 자금 활용 방향과 지원사업 개선방안이 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 조합들이 각자의 산업 특성에 맞는 공동사업 모델을 적극적으로 발굴하길 기대한다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기