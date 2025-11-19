[날씨]출근길 영하권 '쌀쌀'…일교차 15도 안팎

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

수요일인 19일은 전국 대부분의 아침 기온이 영하권에 들어 춥겠다.

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 점퍼 모자를 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

기상청에 따르면 주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.2도, 인천 -0.5도, 수원 -2.5도, 춘천 -5.5도, 강릉 1.3도, 청주 2.2도, 대전 2.7도, 전주 3.7도, 광주 4.6도, 제주 9.2도, 대구 2.6도, 부산 3.9도, 울산 0.1도, 창원 3.8도 등이다.

낮 기온도 6∼13도로 평년(8.3∼15.1도)보다 다소 낮아 쌀쌀하겠다. 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

울릉도·독도에는 5㎜ 미만, 전남 서해안에는 1㎜ 안팎의 비가 내리겠다. 충남 남부 서해안과 전북 서해안, 전남권 서부에도 곳에 따라 0.1㎜ 미만 빗방울 또는 0.1㎝ 미만 눈이 흩날리겠다. 제주도에는 다음날까지 5㎜ 미만의 비가 오겠으며, 제주도 산지에는 같은 기간 1㎝ 안팎 눈이 예보됐다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보일 것으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.0m, 서해 0.5∼3.0m, 남해 0.5∼2.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>