구윤철 부총리 "환율 안정 협조해달라"…수출대기업 "적극 동참"

정부가 삼성전자·SK하이닉스 등 주요 수출 대기업들과 환율 안정을 위해 긴밀히 협력해 나가기로 했다.

기획재정부는 18일 구윤철 경제부총리 겸 기재부 장관이 이날 오후 정부서울청사에서 수출 대기업들을 만나 정부의 환율 안정을 위한 외환 수급 개선방안 논의에 적극 동참해달라고 요청했다고 밝혔다.

이날 간담회는 최근 수출·투자 동향을 점검하고 대미 투자 지원, 외환 수급 개선 등에 관한 민관협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 삼성전자, SK하이닉스, 기아·현대차, 한화오션, 포스코홀딩스 등이 참석했다.

구 부총리는 "관세 협상에 따른 대미 투자 추진 과정에서도 기업과 긴밀히 소통하며 국익과 기업에 도움이 되는 방향으로 투자가 이루어지도록 노력하겠다"고 말했다.

그러면서 최근 구조적인 외환 수급 개선을 위해 주요 수급 주체인 수출기업과 협의해 환율 안정을 추진할 계획인 만큼 참석 기업들에 향후 긴밀한 협조를 요청했다.

참석 기업 역시 외환시장의 안정이 원활한 기업 활동에 도움이 될 것이라는 데 의견을 같이하면서 향후 논의에 적극 동참하기로 했다.

참석자들은 수출 이익을 국내에 환류·투자해 생산성 향상으로 이어지게 하는 선순환 구조가 원활히 작동되도록 힘을 모아야 한다는 의견도 제시했다.

구 부총리는 수출기업 경쟁력 제고를 위해 내년도 수출지원 예산을 대폭 확대했으며 자유무역협정(FTA) 네트워크 확대 및 글로벌사우스 협력 강화 등 수출 다변화 방안, 규제 합리화 방안도 마련할 예정이라고 설명했다.





세종=조유진 기자



