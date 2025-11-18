본문 바로가기
신상진 성남시장, '국제교류 글로벌 프렌즈 컨퍼런스' 참석

이종구기자

입력2025.11.18 18:16

"글로벌 경쟁력 갖춘 성남, 미래 세대 교육 위해 아낌없이 지원"

신상진 성남시장은 18일 수정구 밀리토피아 호텔에서 열린 '2025년 국제교류 글로벌 프렌즈 컨퍼런스'에 참석했다.

신상진 성남시장이 ‘2025년 국제교류 글로벌 프렌즈 컨퍼런스’ 에 참석해 인사말을 전하고 있다. 성남시 제공

'K-스쿨, 세상을 꿈꾸다'를 주제로 열린 이날 행사는 신상진 시장을 비롯해 한양수 성남교육지원청 교육장, 위례국제교류벨트 4개 학교(복정초, 위례고운초, 위례한빛초, 위례한빛고) 교원 및 학생·학부모 등 200여 명이 참석했다.


신 시장은 축사를 통해 "세계적인 첨단산업의 메카인 우리 성남에서 교육 분야 국제 교류를 활발히 추진하는 것은 당연한 방향"이라며 "이렇게 뜻깊은 자리를 마련해 주신 교육지원청과 학교 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

이어 "성남은 지난 5일 스페인 바르셀로나에서 열린 '2025 스마트시티 엑스포 월드 콩그레스'에서 모빌리티 분야 대상을 수상하는 등 세계적으로도 인정받는 도시"라며 "이처럼 글로벌 경쟁력을 갖춘 성남의 미래 주역인 우리 학생들이 자긍심을 갖고 세계 무대에서 당당히 활약할 수 있도록 성남시가 아낌없이 지원하겠다"고 덧붙였다.


이날 컨퍼런스에서는 K-팝 댄스 공연을 시작으로 4개 학교의 국제교류 우수사례 발표, 질의응답 등이 진행됐다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
