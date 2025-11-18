본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

韓-UAE 정상, 57분간 회담…낙타·기마병에 예포 21발

임철영기자

입력2025.11.18 18:03

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

UAE 대통령이 직접 마중
41분간 단독회담…방산·AI 협력 논의했을 듯
MOU 교환 이후 국빈오찬

아랍에미리트(UAE)를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 확대회담과 단독회담을 합쳐 57분 동안 정상회담을 했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

18일(현지시간) 오전 11시께 대통령궁 '카스르 알 와탄'에 도착한 이 대통령은 태극기와 UAE 국기가 교차로 게양된 길을 따라 입구로 향했다. 기마병과 낙타병 의장대가 도열했고, UAE가 귀한 손님을 맞을 때 선보이는 전통 공연 '알 아이알라'도 열렸다.

이 대통령이 대통령궁에 도착하자 이에 맞춰 날아오른 항공기가 태극기의 상징색인 빨간색과 파란색 연기를 뿜으며 곡예비행을 하기도 했다. 또한 외국 국가원수에게 최고 수준의 의전인 예포 21발도 발사했다.


남색 정장에 보라색 넥타이 차림의 이 대통령은 대통령궁 입구에 11시 7분께 도착했고, 마중 나온 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀 대통령의 환영을 받았다. 두 정상은 악수하며 짧게 대화를 나눈 뒤 대통령궁 안으로 이동했고, 경내에서는 공식 환영식이 이어졌다.

연합뉴스

연합뉴스

원본보기 아이콘

의례에 따라 이 대통령은 의장대 사열을 받은 이후 애국가가 나오자 국기에 대한 경례를 했고, 회담장 쪽으로 이동하는 길에 UAE 국기 앞에 멈춰 가슴에 손을 얹고 예의를 표했다.


공식 환영식 종료후 이 대통령은 UAE 측 인사들과 악수를 한 뒤 나흐얀 대통령과 별도 회담장으로 이동했다. 이날 확대회담은 11시 14분부터 16분 동안, 단독회담은 11시 40분부터 12시 21분까지 41분 동안 진행됐다.

이날 양국 대표단은 양해각서(MOU)를 교환하고, 대통령궁에서 국빈 오찬을 이어간다. 회담에서는 방산·인공지능(AI) 등 여러 분야의 협력을 강화하는 논의가 이어졌을 것으로 보인다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기