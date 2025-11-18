본문 바로가기
인천서 70대 운전 차량 인도로 돌진…모녀 중상

최동현기자

입력2025.11.18 17:45

인천에서 70대 운전자가 몰던 차량이 인도로 돌진해 30대 여성과 그의 2살 딸이 중태에 빠졌다.


18일 인천 부평경찰서에 따르면 이날 오후 12시23분께 부평구 십정동 한 공영주차장 출구에서 70대 남성 A씨가 운전하던 승용차가 인도로 돌진했다.

18일 인천 부평구 십정동 한 공영주차장에서 70대 남성 A씨가 운전하던 차량이 인도로 돌진해 30대 여성과 2살 딸이 크게 다쳤다. 인천소방본부 제공

18일 인천 부평구 십정동 한 공영주차장에서 70대 남성 A씨가 운전하던 차량이 인도로 돌진해 30대 여성과 2살 딸이 크게 다쳤다. 인천소방본부 제공

이 사고로 30대 여성 B씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌고 2살 딸도 목과 다리 부위를 크게 다쳤다.


B씨는 현재 맥박이 돌아왔으나 의식을 되찾지는 못한 것으로 전해졌다. B씨는 C양과 중환자실에서 치료중이다.


운전자인 A씨는 머리 부위를 다쳐 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A씨 차량은 주차장 출구에 있는 요금 정산기 옆에 정차했다가 갑자기 인도 쪽으로 돌진한 것으로 파악됐다.


그는 경찰 조사에서 "내가 (운전) 실수를 한 것 같다"고 진술한 것으로 알려졌다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
