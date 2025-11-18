본문 바로가기
한일협력위원회 합동회의, 제주서 첫 개최…협력 강화 논의

김흥순기자

입력2025.11.18 17:43

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

21~22일 제주 드림타워 복합리조트서 열려
김기병 롯데관광개발 회장·아소 다로 부총재 등
내외빈 70여명 참석

한일 민간협력기구인 한일협력위원회 합동회의가 처음으로 제주에서 개최된다.


롯데관광개발 은 오는 21~22일 제주 드림타워 복합리조트에서 58회 한일·일한협력위원회 합동회의가 열린다고 18일 밝혔다.

제주 드림타워 복합리조트. 롯데관광개발 제공

제주 드림타워 복합리조트. 롯데관광개발 제공

김기병 롯데관광개발 회장이 이사장으로 있는 한일협력위원회는 1969년 박정희 대통령이 설립한 민간단체다. 양국 간 인적 왕래와 현안 해결을 위해 그동안 서울과 도쿄 등 양국의 수도에서 번갈아 개최해 왔다.


이번 합동회의에는 일한협력위원회 회장인 아소 다로 자민당 부총재와 미즈시마 고이치 일본 대사를 비롯해 오영훈 제주도지사, 박진 전 외교부 장관, 이대순 한일협력위원회 회장 등을 비롯한 양국 정부 당국과 위원회 위원, 관련 기업 관계자 등 내외빈 70여명이 참석한다.


합동회의는 공통 의제로 '한일 신시대 재정립 및 방안 도출'을 주제로 진행되며, 정치 분야 의제로 세계 긴장 완화를 위한 한일양국 협력에 대해 우리나라 박진 전 외교부 장관과 일본 오카노 마사타카 국가안전보장국장의 강연이 예정됐다.

이어 경제 분야 의제로 미래를 향한 경제·과학 분야의 한일 경쟁과 협력에 대해 진대제 전 정보통신부 장관과 일본 와세다대학 정치경제학술원 후카가와 유키코 교수의 강연이 진행된다.


김기병 롯데관광개발 회장. 롯데관광개발 제공

김기병 롯데관광개발 회장. 롯데관광개발 제공

김 회장은 "한일 국교 정상화 60주년을 맞는 올해 한일협력위원회 합동회의를 한국을 대표하는 글로벌 관광도시인 제주에서 개최하게 돼 의미가 남다르다"면서 "이번 회의가 미래에 한일 간 이해 협력과 신뢰를 더욱 강화하는 계기가 됐으면 좋겠다"고 말했다.


앞서 김 회장은 2022년 11월 아소 다로 전 총리를 오랜 설득 끝에 한국으로 초청해 당시 교착 상태에 빠져있던 한일 관계를 새로운 국면으로 이끌어내는 등 그동안 한일 민간외교의 가교 역할을 해온 점을 인정받아 지난 6월 일본 정부로부터 욱일중수장을 받았다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
