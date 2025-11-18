본문 바로가기
이준석 의원실 보좌진 '성 비위 의혹' 불구속 송치

이은서기자

입력2025.11.18 17:41

수정2025.11.18 17:44

이준석 개혁신당 의원실 소속 보좌진이 성 비위 의혹으로 검찰에 넘겨졌다.


18일 법조계 따르면 서울 영등포경찰서는 지난달 성 비위 의혹을 받는 이 의원실 소속 비서관 A씨를 서울남부지검에 불구속 송치했다.

A씨는 이달 초 학업을 이유로 의원실에 사의를 표명했다. 하지만 의원면직 서류는 국회사무처는 '검찰에서 수사 중인 사건이 있어 면직 대상이 아니라'는 취지로 반려됐다.


A씨는 지난해 이 의원이 제22대 국회의원으로 활동을 시작하면서부터 함께 일해온 사이다. 이 의원실 측 관계자는 "어제 의원면직을 처리하는 과정 중에 A씨의 검찰 송치 사실을 알게 됐다"고 밝혔다.


이 의원실은 A씨를 5급에서 9급으로 강등하고 국회사무처에 직권면직을 요청했다. 현행 법령이 형사사건으로 구속수사를 받거나 중징계 처분을 받은 경우를 제외하면 국회의원 보좌진을 면직할 때 30일 전에 통보하도록 규정하기 때문이다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
