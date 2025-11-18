본문 바로가기
화순군 '고인돌 체육회장기 궁도대회' 성료

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.18 17:29

궁도인 160여명 참여

전남 화순군이 지난 15일 화순읍 서양정에서 '2025 화순고인돌 체육회장기 궁도대회'가 성황리에 마무리됐다.

개회식 기념사진. 화순군 제공

개회식 기념사진. 화순군 제공

18일 군에 따르면 이번 대회는 화순군체육회에서 주최하고, 화순군궁도협회와 서양정이 주관했으며 화순군 4개 정(亭) 궁도인 160여 명이 참여했다.


경기 결과 단체전 우승은 서양정, 준우승은 군자정이 차지했으며, 개인전 우승은 ▲노년부 군자정 김종태 ▲장년부 서양정 박노경 ▲여자부 서양정 정은주 ▲각궁부 서양정 김동옥이 각각 차지했다.

구복규 군수는 개회식에서 "4개 정(亭) 궁도인 여러분의 그동안 갈고닦은 기량을 유감없이 발휘되는 대회가 되길 바란다"며 "앞으로도 여러분이 안전하고 건강하게 체육활동을 할 수 있도록 스포츠 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
