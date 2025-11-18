본문 바로가기
구미교육지원청, 어린이 약취·유인 예방 캠페인 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.11.18 16:13

지역사회과 함께하는 어린이 안전 문화 확산

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 14일, 아동을 대상으로 한 범죄 예방의 중요성을 되새기고 학교·가정·유관기관이 함께 협력하여 안심 등굣길 문화를 확산하기 위해 '어린이 약취·유인 예방 캠페인'을 실시했다.


이번 캠페인은 관내 구미사곡초등학교 정문 및 주변 통학로에서 오전 7시 50분부터 8시 30분까지 진행되었으며 학교 및 교육지원청 관계자를 비롯하여 구미시청, 구미경찰서 및 구미학생안전자원봉사자연합회, 구미녹색어머니연합회 등 유관기관이 협력하여 진행됐다.

학교가정유관기관이 함께 협력하여 안심 등굣길 문화를 확산하기 위해 〈어린이 약취유인 예방 캠페인〉을 실시했다./김이환 기자

학교가정유관기관이 함께 협력하여 안심 등굣길 문화를 확산하기 위해 〈어린이 약취유인 예방 캠페인〉을 실시했다./김이환 기자

주요 내용으로 ▲어린이 보호제도 및 아동안전수칙 홍보 ▲등·하굣길 위험요소 현장 점검 ▲안진 지도 및 홍보물 배부 ▲아동 대상 유괴·유인 예방 행동요령 안내 등의 활동이 진행됐다.

구미교육지원청 민병도 교육장은 "어린이의 안전은 우리 모두의 약속이며 작은 관심이 큰 사고를 막는 첫걸음''이라며 "학교와 지역사회가 함께 힘을 모아 아이들이 안심하고 웃으며 등교할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.


구미교육지원청은 앞으로도 지자체·학교와 긴밀히 협력하여 아이들이 안전하게 자라는 학교와 마을을 만들기 위해 다양한 예방활동을 지속 추진할 예정이다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

