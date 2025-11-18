[포토] 민관합동 무역장벽 대응 간담회

여한구 통상교섭본부장이 18일 서울 강남구 무역협회에서 열린 민관합동 무역장벽 대응 강화 간담회에 참석, 모두 발언을 하고 있다.







