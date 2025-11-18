[포토] 의원 질의에 답하는 강희업 차관

강희업 국토교통부 2차관이 18일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 위원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 김의겸 새만금개발청장,







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>