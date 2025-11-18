수출·AI·일자리 한 방에…코트라, 중견기업 도약 지원

산업·기술·인재 연결하는 수출 생태계 구축

중견기업의 수출·인공지능(AI) 전환·인재 채용을 한 번에 지원하는 행사가 열렸다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 18일 서울 롯데호텔 월드에서 '중견기업 글로벌 커넥트'를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 ▲일대일 수출 부스터 상담회 ▲수출 계약·업무협약(MOU) 체결식 ▲산업 AI 포럼 ▲일자리 상담회 등 수출·AI 혁신·인재 등 3개 축을 아우르는 중견기업 종합 지원 프로그램으로 구성됐다.

수출 부스터 상담회엔 인텔(미국·반도체), 씨피 엑스트라(태국·유통), 수칸다자야(인도네시아·식품) 등 글로벌 바이어가 참석해 수출 상담을 벌였다. 코트라는 베트남·인니·칠레·이스라엘 등 글로벌 사우스 지역 바이어를 대거 초청해 시장 다변화를 지원했다. 글로벌 공급망이 재편되는 가운데 유럽·동남아·중남미 등 시장을 다변화하려는 기업들의 상담 신청이 이어졌다. 현장에서만 1630만달러(약 236억원) 규모의 수출 계약 및 MOU가 체결되기도 했다.

'산업 AI 포럼'에선 AI를 활용한 산업 전략과 글로벌 진출방안이 논의됐다. AI 전문가 및 기업인 250여명이 참석한 가운데 제조·솔루션·의료 분야 AI 도입 성과와 해외진출 사례도 공유됐다. 또 '일자리 상담회'에선 반도체·이차전지·첨단 모빌리티 분야 중견기업이 외국인 유학생 및 유턴 인재 250여명과 상담을 통해 채용에 나섰다. 서울출입국·외국인청, 한국산업기술진흥원(KIAT)과 함께 '해외 인재 유치 프로그램 및 비자 설명회'도 진행됐다.

강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 "이번 행사는 중견기업의 한 해 수출 성과를 결산하고, 산업·기술·인재를 연결하는 수출 생태계를 구축하기 위해 마련됐다"며 "중견기업의 글로벌 성장과 지속가능성 향상을 위한 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





