본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

안산시, 영동군과 친선결연 협약

정두환기자

입력2025.11.18 13:22

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경제·관광 등 교류, 특산물 직거래 등 협력

경기도 안산시는 17일 충북 영동군청에서 영동군과 친선 결연 협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

정영철 영동군수(왼쪽)와 이민근 안산시장이 17일 영동군청에서 개최된 친선결연 협약식에서 협약서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

정영철 영동군수(왼쪽)와 이민근 안산시장이 17일 영동군청에서 개최된 친선결연 협약식에서 협약서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

AD
원본보기 아이콘

협약식에는 이민근 안산시장, 박태순 안산시의회 의장, 정영철 영동군수, 신현광 영동군의회 의장을 비롯해 양 지역 시·군의원 등이 참석했다.


협약에서 양 시·군은 ▲경제·문화·예술·체육·관광 등 교류 협력 ▲특산물 직거래 및 관광 자원 연계 ▲행정 정보 및 정책 경험 공유 등을 통해 실질적인 지역 상생 발전 모델을 구축해 나가기로 했다. 이를 통해 양 지자체는 지방자치단체의 공동 번영과 시·군민을 위한 상호 협력을 강화한다는 방침이다.

이민근 안산시장은 "해양문화관광도시 안산시와 내륙의 문화도시 영동군의 이번 결연은 전통과 현대, 산업과 문화가 함께 성장하는 상생의 시작"이라며 "활발한 교류를 통해 양 지자체가 장점을 나누고 모두에게 실질적인 행복을 전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ] "SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'젠슨 황의 선물' 풀리면 판도 바뀐다…삼성·현대차도 슈퍼컴 10위권 노려

코스피 3%대 급락…3960선 붕괴

새로운 이슈 보기