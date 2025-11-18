"제조업 AI 전환 막는 3대 부담…자금·인력·성과 불확실성"

제조기업 82% "AI 아직 도입 못했다"

중소기업 자금·인력 부담 집중

실증 사례 확대와 메가 샌드박스 필요

제조업 경쟁력 약화가 이어지는 가운데 인공지능(AI) 전환이 필수 과제로 떠올랐지만 기업들은 자금 부담과 인력 부족, 실제 성과에 대한 불확실성까지 겹친 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

18일 대한상공회의소가 국내 제조기업 504곳을 대상으로 조사한 'K-성장 시리즈⑺ 기업의 AI 전환 실태와 개선방안' 보고서에 따르면 응답 기업의 82.3%는 "AI를 경영에 활용하지 않고 있다"고 밝혔다.

중소기업의 활용도는 4.2%로 49.2%인 대기업에 크게 못 미쳤다. AI 투자 비용에 대해 73.6%가 '부담된다'고 답했고 중소기업의 비중은 79.7%였다. 대기업은 57.1%였다.

AI 전문 인력이 있는지에 대해선 80.7%가 '없다'고 했고, '내부 인력 재교육'은 14.5% '신규 채용'은 3.4%에 그쳤다.

보고서는 한국의 AI 인재가 2만1000명 수준으로 중국 41만1000명, 인도 19만5000명, 미국 12만명에 비해 크게 적다고 설명했다.

스탠퍼드대 휴먼센터드AI연구소(HAI)에 따르면 한국의 AI 인재 순이동(Net Flows)은 -0.36으로 순유출 상태다.

AI 전환의 실질 성과에 대한 확신도 낮았다. 기업 60.6%가 '효과가 미미할 것'이라고 답해 '효과가 클 것'(39.4%)보다 많았다. 보고서는 제조업의 경우 비용과 인력 투입 규모가 커 투자 대비 효과에 대한 의구심이 높을 수 있다고 분석했다.

대한상의는 역량 수준별 맞춤형 지원이 필요하다고 제시했다. AI 활용도가 높은 기업엔 용처를 제한하지 않는 방식이 적합하고, 도입률이 낮은 기업엔 단계적 컨설팅과 기술 지원, 현장 교육을 병행하는 방식이 필요하다고 밝혔다.

또 정부가 추진 중인 AI 팩토리와 제조 AI센터 구축 사업을 확대해 기업들이 실제 효과를 체감할 수 있는 실증 사례가 빠르게 축적돼야 한다고 강조했다.

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 "지금은 미래 청사진을 그리는 데 집중할 때가 아니라 실제 데이터를 축적하고 활용하며 인재 확보에 나서야 한다"며 "현장에서 바로 확산될 수 있는 아이디어와 강력한 지원, 파격적 규제 혁신을 담은 메가 샌드박스 전략이 함께 움직여야 한다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



