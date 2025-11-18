한미 팩트시트 비난한 北…대통령실 "대결의사 없다, 남북 신뢰회복 노력"

대통령실은 18일 북한이 '변함없이 적대적이려는 미한동맹의 대결 선언'이라는 논평을 낸 것에 대해 "정부는 북측에 적대나 대결 의사가 없다"고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 오전 언론 공지를 통해 이같이 밝히며 "남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 일관되게 노력해 나가고자 한다"고 말했다.

이어 강 대변인은 "한미 간 안보 협력은 안보를 튼튼히 하고 국익을 수호하기 위한 것"이라며 "정부는 앞으로도 한미동맹이 한반도와 역내 평화 안정에 기여할 수 있게 노력해 나갈 것"이라고 강조했다.

앞서 북한은 한미 양국의 조인트 팩트시트(공동 설명자료)와 한미 안보협의회(SCM) 공동성명을 비판하는 성명을 냈다.

북한 관영 '조선중앙통신'은 "국가의 주권과 안전 이익, 지역의 평화수호를 위한 보다 당위적이며 현실 대응적인 조치를 취해나갈 것"이라면서 "우리 국가에 변함없이 적대적이려는 미한의 대결적 기도가 다시 한번 공식화, 정책화됐다"고 반발했다.

특히 한미가 '북한의 완전한 비핵화'라는 표현을 사용한 것에 대해 "우리 국가의 실체와 실존을 부정한 것"이라고 비난했다.





