본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

한미 팩트시트 비난한 北…대통령실 "대결의사 없다, 남북 신뢰회복 노력"

송승섭기자

입력2025.11.18 11:35

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
한미 팩트시트 비난한 北…대통령실 "대결의사 없다, 남북 신뢰회복 노력"
AD
원본보기 아이콘

대통령실은 18일 북한이 '변함없이 적대적이려는 미한동맹의 대결 선언'이라는 논평을 낸 것에 대해 "정부는 북측에 적대나 대결 의사가 없다"고 밝혔다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 오전 언론 공지를 통해 이같이 밝히며 "남북 간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위해 일관되게 노력해 나가고자 한다"고 말했다.

이어 강 대변인은 "한미 간 안보 협력은 안보를 튼튼히 하고 국익을 수호하기 위한 것"이라며 "정부는 앞으로도 한미동맹이 한반도와 역내 평화 안정에 기여할 수 있게 노력해 나갈 것"이라고 강조했다.


앞서 북한은 한미 양국의 조인트 팩트시트(공동 설명자료)와 한미 안보협의회(SCM) 공동성명을 비판하는 성명을 냈다.


북한 관영 '조선중앙통신'은 "국가의 주권과 안전 이익, 지역의 평화수호를 위한 보다 당위적이며 현실 대응적인 조치를 취해나갈 것"이라면서 "우리 국가에 변함없이 적대적이려는 미한의 대결적 기도가 다시 한번 공식화, 정책화됐다"고 반발했다.

특히 한미가 '북한의 완전한 비핵화'라는 표현을 사용한 것에 대해 "우리 국가의 실체와 실존을 부정한 것"이라고 비난했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ] "SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기