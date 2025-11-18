본문 바로가기
익산시, 한파·폭설 대비 '겨울철 종합대책' 추진

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.18 11:09

내년 3월 15일까지 '자연재난 대책기간'

전북 익산시가 겨울철 한파와 폭설에 선제적으로 대응하기 위해 '2025년 겨울철 종합대책'을 본격 추진한다.

익산시가 겨울철 한파와 폭설에 선제적으로 대응하기 위해 '2025년 겨울철 종합대책'을 본격 추진한다. 익산시 제공

시는 내년 3월 15일까지 겨울철 자연 재난 대책 기간으로 정하고, 시민 피해 최소화를 위한 비상 대응체계를 가동한다고 18일 밝혔다.


올해는 시민 체감형 대응에 초점을 맞춰, 한파·폭설·동파·농축산 피해 등 생활 밀착형 보호망을 대폭 강화한 것이 특징이다.

우선 한파 취약계층 보호를 위해 경로당 300곳을 새로 한파 쉼터로 지정하고 운영을 강화한다. 기존 424개소와 합쳐 총 700여 개 쉼터가 겨울철 동안 노약자, 저소득층 등에게 따뜻한 휴식 공간을 제공하게 된다.


폭설과 결빙에 대비한 장비와 자재도 대폭 확충했다. 시는 대형 제설 차량(덤프·백호우) 13대를 임차하고, 소형 제설 장비 55대를 읍·면·동에 배치한다. 아울러 제설용 소금 2,300t과 친환경 제설제 990t을 사전 비축해 즉시 투입할 수 있도록 준비를 마쳤다.


농·축산분야 피해 예방도 강화된다. 시는 비닐하우스 1만 4,000여 동과 축산농가 1,200여 곳에 대한 사전 안전 점검을 진행하고 있다.

수도 동파가 잦은 지역은 수시 점검을 실시한다. 현장에는 긴급 대응반 2개와 대행업체 14곳이 투입돼 보온상태 확인과 복구를 지원한다.


시는 재난에 즉시 대응할 수 있도록 전 부서가 협업체계를 갖췄다. 긴급재해 상황 시 협조를 구하기 위해 인근 시군, 유관기관과의 협업 체계도 구축했다.


또 24시간 재난상황실을 운영하고, 기상정보 전파와 조기경보 시스템을 통해 피해를 최소화할 방침이다. 강설 시에는 자율방재단 339명이 사전 예찰에 나서고, 시민에게는 재난 문자를 통해 실시간 정보를 제공할 계획이다.


정헌율 시장은 "겨울철은 시민의 생명과 안전을 지키는 데 가장 철저한 준비가 필요한 시기이다"며 "시민이 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
