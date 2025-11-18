트럼프 "베네수 군사작전 배제 안해…마두로와 대화"

멕시코·콜롬비아 마약카르텔 공격 가능성도 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라에 대한 군사 작전 가능성을 배제하지 않으면서도 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령과의 대화 여지를 열어뒀다.

17일(현지시간) 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 2026년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 태스크포스 행사에서 취재진이 마두로 대통령과의 대화 가능성을 묻자 "나는 아마도 그와 대화할 것이다. 나는 모든 이와 대화한다"며 "어느 시점에 나는 그와 대화할 것"이라고 답했다.

그러나 베네수엘라에 미국 지상군을 투입할 가능성을 배제할 것이냐는 물음엔 "아니다. 나는 그것을 배제하지 않는다"고 말했다.

트럼프 대통령은 "우리는 단지 베네수엘라 문제를 해결해야 한다. 그들은 감옥에서 수십만명을 우리나라로 떠넘겼다"며 "그(마두로)는 우리나라에 막대한 피해를 줬다. 마약 문제가 주된 이유이기도 하지만, 그 어떤 국가보다 우리나라로의 (베네수엘라) 죄수들의 유입은 재앙이었다"고 말했다.

트럼프 행정부는 전날 세계 최강 항공모함(항모) 제럴드 R. 포드 호를 주력으로 하는 항모 전단을 베네수엘라 북쪽 연안 카리브해에 배치했다. 또 베네수엘라 기반 국제 범죄조직인 '카르텔 데로스 솔레스'의 외국테러조직(FTO) 지정을 예고하고 그 수장으로 마두로 대통령과 측근들을 지목했다. 이에 마두로 대통령 축출을 위한 군사 공격을 준비하는 행보라는 분석이 나왔다.

AP 통신은 이러한 발언에 대해 "트럼프 행정부의 마두로 정권에 대한 다음 행보에 대한 불확실성을 심화시켰다"고 평가했다.

트럼프 대통령은 그간 '미국 우선주의' 정책에 따라 대외 군사개입을 최소화하겠다는 방침으로, 가자지구 전쟁과 우크라이나 전쟁에는 미 지상군 투입에 선을 그었다.

동시에 아메리카 대륙과 그 주변에서는 '돈로주의(Donroe Doctrine)'라는 말이 나올 만큼 영향력을 강화해왔다. 유럽의 간섭을 배제하고 미주 대륙 국가들의 자주성을 강조한 제임스 먼로 전 미 대통령의 '먼로주의'에 트럼프 대통령의 이름을 합성한 돈로주의는 '세계 경찰' 역할을 거부하면서도 자국 이익을 위해 아메리카 대륙 등 서반구에서만큼은 군사력을 적극적으로 활용한다는 의미다.

한편 트럼프 대통령은 마약 유입을 차단하기 위해 멕시코와 콜롬비아 본토 마약 카르텔에 대한 공격 가능성도 시사했다. 그는 "마약 차단을 위해 멕시코에서 공격을 할 것이냐고? 마약을 막기 위해 해야 할 모든 것을 하겠다"며 "멕시코와 논의 중이다. 그들은 내 입장을 알고 있다"고 밝혔다. 또 "콜롬비아에는 코카인 제조 공장이 있다"며 "내가 그 공장을 파괴할 것이냐고? 나는 개인적으로 자랑스럽게 생각할 것"이라고 했다.

그는 "실행할 것이라고 말한 것은 아니다"라고 선을 그으면서도 "하지만 나는 수백만 명의 생명을 구할 것이기 때문에 그렇게 하는 걸 자랑스러워할 것"이라고 했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



