코스피 지수가 전 거래일 대비 44.78포인트 하락한 4044.47에 개장한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 주가지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 5원 오른 1463원에 거래를 시작 했다.
[포토] 상승 거래 시작한 원달러 환율
2025년 11월 18일(화)
