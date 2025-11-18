본문 바로가기
기후변화 분야 국내 최대 포럼 '대한민국 탄소포럼' 24일 개최

이종구기자

입력2025.11.18 09:46

2035 NDC·COP 논의 결과 공유
대한민국 탄소중립 정책 방향 모색
'대한민국 탄소포럼 2025' 사전 등록 진행

한국기후변화연구원(이사장 김진태, 원장 최병수)과 대통령직속 2050 탄소중립녹색성장위원회(위원장 김민석 국무총리), 대한상공회의소(회장 최태원), (사)한국기후환경원(원장 전의찬)이 공동 주최·주관으로 오는 24일 대한상공회의소에서 '대한민국 탄소포럼 2025'를 개최한다.

'대한민국 탄소포럼 2025' 포스터. 한국기후변화연구원 제공

'기후위기 대응과 탄소중립을 위한 새로운 도약'을 주제로 진행되는 이번 포럼은 국내외 산·학·연·관 전문가들이 모여 글로벌 동향을 공유하고, 넷제로 달성을 위한 국가 정책 방향성을 토론하는 자리이다. 참석을 희망하는 인원은 사전 신청을 통해 등록할 수 있으며, 참가비는 무료다. 이번 행사는 기후에너지환경부, 기상청, 산림청, 한국표준협회가 후원한다.


이번 포럼은 기후에너지환경부 출범과 더불어 새롭게 수립된 2035년 국가 온실가스감축목표를 공유하고 정책 방향성을 논의하며, 기업의 효율적 대응방안을 모색하기 위하여 개최된다. ▲기조연설 및 초청 강연 ▲14개의 세미나 ▲전문가 미팅 등 역대 최대 규모로 개최될 예정이다.

특히 이번 포럼은 21일 종료되는 제30차 유엔(UN) 기후변화당사국총회(COP30) 논의 결과와 배출권거래제도 및 환경·사회·투명(ESG) 공시 등 기후변화 관련 국내외 정책과 제도에 대한 대응 방안을 공유한다. 특히 이번 포럼은 기조연설 및 초청 강연, 14개의 세미나, 전문가 미팅 등 역대 최대 규모로 개최될 예정이다. 이러한 논의는 기후변화 대응 역량을 강화하고 정부 차원의 정책 수립과 온실가스 감축 생태계 조성에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.


또한, 이번 포럼에서는 22일 종료되는 제31차 유엔(UN) 기후변화당사국총회(COP31) 논의 결과와 배출권거래제도 및 환경·사회·투명(ESG) 공시 등 기후변화 관련 국내외 정책과 제도에 대한 대응 방안을 공유한다. 이러한 논의는 기후변화 대응 역량을 강화하고 정부 차원의 정책 수립과 온실가스 감축 생태계 조성에 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.


행사에 관한 자세한 내용은 한국기후변화연구원 공식 홈페이지 및 웹 안내장을 통해 확인할 수 있다.

한국기후변화연구원 최병수 원장은 "이번 포럼은 우리나라의 기후변화 대응과 탄소중립을 위한 새로운 이니셔티브가 될 것"이라며 "앞으로도 넷제로 달성을 위한 정책적·기술적 기반 구축의 장이 될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
