강원도, 해삼 15만 마리 동해안 마을해역 무상 방류

이종구기자

입력2025.11.18 09:37

2011~2025년 총 490만 마리 방류
어업인 소득증대·수산자원 회복 기대

강원특별자치도(도지사 김진태)는 18일부터 21일까지 속초 내물치, 고성 초도, 양양 광진 등 동해안 3개 시군 마을해역에 해삼 15만 마리를 무상 방류할 계획이라고 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

도는 지난 2011년~2025년까지 누적 490만 마리를 방류했다.


해삼은 유기물 분해와 해저 퇴적물 정화 등 해양 생태계 건강성 유지에 중요한 역할을 하는 종으로, 최근 어업인의 고소득 품종으로 높은 인기를 얻고 있다.

이번에 방류하는 해삼은 동해안 해역에서 우량 어미를 확보해 채란·수정·사육을 거쳐 자체 생산한 체중 1g 이상의 우량종자로, 방류 후 약 2~3년이면 상품 크기로 성장해 어업인의 실질적인 소득 향상에 기여할 것으로 기대된다.


이동희 강원특별자치도 해양수산국장은 "강원특별자치도의 고소득 어패류 자원 확대를 위해 고부가가치 종자 생산 기술 확보는 물론, 지속적인 종자 생산·방류를 추진하겠다"며 "앞으로도 어업인의 소득 증대와 동해안 수산자원 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr


