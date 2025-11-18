본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

마산 40년 맛집 첫 분점이 백화점에 쏙… 롯데百 광복점, '백제령 삼계탕' 오픈

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.18 09:26

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 맛집 유치, 미식 중심지로

'속초 만석닭강정' 팝업도 번쩍

마산에서 소문난 40년 가게가 백화점에 입점했다. 롯데백화점 광복점은 10층 식당가에 마산의 명가 '백제령 삼계탕'이 첫 분점을 선보였다고 18일 알렸다.


'백제령 삼계탕'은 40여년간 마산 지역에서 깊고 진한 한방 육수와 정성 어린 조리법으로 사랑받아온 프리미엄 보양식 전문점이다. 이번 광복점 입점은 브랜드의 첫 분점이 백화점에 둥지를 튼 것.

마산 40년 맛집 첫 분점이 백화점에 쏙… 롯데百 광복점, '백제령 삼계탕' 오픈
AD
원본보기 아이콘

부드럽고 진한 국물 맛이 일품인 삼계탕, 은은한 한방 향과 촉촉한 육질이 조화를 이루는 닭한방구이, 정성스레 구워내 풍미가 깊은 민물장어구이 등 건강과 미식 가치를 담은 다양한 보양 메뉴를 선보인다.

정갈한 상차림과 깔끔한 한식 다이닝 콘셉트로 건강한 한끼를 찾는 고객의 입맛 유혹을 예고한다.


롯데백화점 광복점은 이번 입점을 통해 지역 기반 한식 브랜드를 발굴·육성하며 고객의 식사 선택 폭을 넓히는 동시에 지역 맛의 다양성을 한층 강화했다. 백화점 내에서 수준 높은 지역 맛집을 경험할 수 있는 미식 중심지로 자리매김하겠다는 전략이다.


11월 20일부터 23일까지 지하 1층 특설매장에서는 '속초 만석닭강정' 팝업스토어도 열린다. 가마솥에서 튀긴 신선한 닭고기에 조미료를 사용하지 않은 특제 소스를 더해 풍부한 육즙과 담백한 맛을 느낄 수 있다.

롯데백화점 광복점 정주영 식품팀장은 "마산에서 오랜 시간 사랑받아온 백제령 삼계탕이 첫 분점으로 광복점을 선택했다는 점에서 의미가 크다"며 "지역의 맛과 가치를 담은 브랜드를 지속적으로 선보여 차별화된 미식 경험을 제공하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

김종인, 헌법존중 TF에 "아주 유치한 발상…대통령 5개월 성취 까먹을 것"

설화수, 내년 북촌 접수…대규모 복합문화공간 조성 "해외 공략 전초기지"

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기