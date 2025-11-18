본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

PASS로 건강검진·환급 안내까지…통신 3사, 전자고지 서비스 개시

박유진기자

입력2025.11.18 09:22

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3800만 플랫폼에 전자고지 합류
화면 디자인 개선해 열람 기한 한눈에 표시

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신3사는 모바일 인증 플랫폼 PASS 앱을 기반으로 PASS 전자고지 서비스를 출시하며 공공 및 금융기관 디지털 업무 영역 확대에 기여한다고 18일 밝혔다.

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신3사는 모바일 인증 플랫폼 PASS 앱을 기반으로 PASS 전자고지 서비스를 출시하며 공공 및 금융기관 디지털 업무 영역 확대에 기여한다고 18일 밝혔다.

AD
원본보기 아이콘

통신 3사가 인증 플랫폼 '패스(PASS)'에 전자고지 기능을 일제히 도입하며 공공·금융기관의 디지털 전환 속도가 한층 더 빨라질 전망이다. 문자 기반 공인알림문자에 이어 앱 기반 패스 전자고지까지 더해지면서 국민 생활에 밀착한 '디지털 고지 체계'가 본격 구축된 것이다.


18일 SK텔레콤·KT·LG유플러스는 패스 앱을 기반으로 한 '패스 전자고지 서비스'를 공식 출시했다고 밝혔다. 이번 서비스는 건강검진표, 자격 변동 안내, 환급금 신청 안내 등 공공·금융기관이 발송하는 각종 고지 문서를 패스 앱으로 받아볼 수 있도록 지원한다. 향후 수백 종 이상의 종이 문서를 전자고지 형태로 전환하는 것을 목표로 하고 있다.

패스는 국내 대표 본인확인·인증 플랫폼으로, 가입자 수는 총 3800만명에 달한다. 스마트폰 기반 본인확인 체계를 활용해 보다 안전한 고지 송달이 가능하다는 점이 강점이다.


특히 패스 전자고지는 한국인터넷진흥원(KISA)의 공인 인증서를 적용해 전자서명 신뢰성을 확보했다. 패스 앱은 본인확인·인증 앱 특성상 이용자 다수가 푸시 알림을 'ON' 상태로 유지하고 있어 높은 고지 열람률이 기대된다. 실제 패스 기반 '국민비서' 서비스의 필수 고지 문서 열람률은 약 55%에 달한다.


사용자 편의도 강화했다. 패스 앱 메인 화면에서 전자고지 메뉴에 바로 접근할 수 있도록 UI/UX를 개선했고, 문서별 열람 기한을 한눈에 확인할 수 있게 구성했다. 이용자가 고지 문서를 확인하지 않은 경우 추가 알림을 보내 중요한 안내문을 놓치지 않도록 구현했다.

그동안 통신 3사는 공공기관을 대상으로 공인알림문자 서비스를 제공해왔다. 이번 패스 전자고지 추가로 문자와 앱 기반 고지를 병행하는 '투트랙 발송 체계'를 구축하게 된 셈이다. 기관은 상황에 따라 가장 효율적인 채널을 선택하거나 병행 발송해 도달률을 끌어올릴 수 있다.


통신 3사는 "패스 전자고지 출시로 공공 디지털 행정에서 패스 플랫폼의 활용성이 한 단계 확대될 것"이라며 "앞으로도 국민이 안전하고 편리하게 고지 문서를 확인할 수 있도록 서비스를 고도화하겠다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

김종인, 헌법존중 TF에 "아주 유치한 발상…대통령 5개월 성취 까먹을 것"

설화수, 내년 북촌 접수…대규모 복합문화공간 조성 "해외 공략 전초기지"

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기