본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

고양시, 내년 노인일자리 사업 참여자 통합 모집…9416명 규모

이종구기자

입력2025.11.18 09:21

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지속가능한 고령친화적 일자리 창출
공익활동·역량활용·공동체사업단 등 3개 분야

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년 노인일자리 및 사회활동지원 사업에 총 382억원을 투입해 노인일자리 참여자 9416명을 수행기관별 통합 모집한다고 18일 밝혔다.

2026년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 통합 모집 안내문. 고양특례시 제공

2026년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 통합 모집 안내문. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

오는 11월 24일부터 고양시 노인일자리 수행기관 10개소에서 신청서를 배부하고, 12월 5일~12월 10일 중 지정된 날짜에 방문 또는 온라인 접수할 수 있다.


모집 대상은 3개 분야로, △65세 이상 기초연금 수급 및 직역연금수급 저소득 노인이 참여할 수 있는 노인공익활동사업 6667명 △65세 이상 기초연금 미수급 노인이 참여 가능한 노인역량활용사업 1573명 △60세 이상 기초연금 미수급 노인이 참여할 수 있는 공동체사업단 906명·취업알선형 270명을 모집할 예정이다.

노인일자리 사업 참여를 원하는 어르신은 수행기관 중 거주지와 가까운 곳을 방문 신청하면 되며, 유형별로 2개 사업씩 총 6개 사업 중복신청이 가능하다. 온라인 복지로에서도 신청이 가능하나 신청자는 신청 후 증빙서류를 반드시 해당기관에 직접 방문해 제출해야 한다.


노인공익활동사업은 월 30시간 활동, 29만원의 활동비를 지원하며 스쿨존 교통지도 봉사, 365우리동네지킴이, 노노케어, 공공시설 환경정화 등 다양한 분야에 배치된다.


노인역량활용사업은 월 60시간 이상 활동에 63만4000원(주휴수당, 연차수당 별도)의 급여가 지급된다. 고양시 보육시설, 경로당 관리 매니져, 노인돌봄시설 보조업무 및 생명의 전화 상담보조, 우체국 업무 보조 등 어르신들의 다양한 능력을 발휘할 수 있는 서비스 업무를 맡게 된다.

또한, 공동체사업단은 사업단마다 근무시간과 급여가 상이하며 제조·판매형 사업, 실버까페, 시니어 편의점, 학교 서비스제공형, 등 다양한 분야에서 모집한다. 수요처에서 급여를 일정 부분 부담하거나 수익을 창출해 참여자의 급여를 충당할 수 있는 양질의 일자리이다.


시 관계자는 "맞춤형 고령친화 노인일자리 제공으로 어르신들의 사회참여 기회를 확대하고 소득을 보전해 건강을 증진시킬 것"이라며 "어르신들의 자기만족감과 성취감을 높일 수 있는 노인일자리 사업 추진에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

김종인, 헌법존중 TF에 "아주 유치한 발상…대통령 5개월 성취 까먹을 것"

설화수, 내년 북촌 접수…대규모 복합문화공간 조성 "해외 공략 전초기지"

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기