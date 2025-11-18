고양시, 내년 노인일자리 사업 참여자 통합 모집…9416명 규모

지속가능한 고령친화적 일자리 창출

공익활동·역량활용·공동체사업단 등 3개 분야

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년 노인일자리 및 사회활동지원 사업에 총 382억원을 투입해 노인일자리 참여자 9416명을 수행기관별 통합 모집한다고 18일 밝혔다.

2026년 노인일자리 및 사회활동지원 사업 통합 모집 안내문. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 11월 24일부터 고양시 노인일자리 수행기관 10개소에서 신청서를 배부하고, 12월 5일~12월 10일 중 지정된 날짜에 방문 또는 온라인 접수할 수 있다.

모집 대상은 3개 분야로, △65세 이상 기초연금 수급 및 직역연금수급 저소득 노인이 참여할 수 있는 노인공익활동사업 6667명 △65세 이상 기초연금 미수급 노인이 참여 가능한 노인역량활용사업 1573명 △60세 이상 기초연금 미수급 노인이 참여할 수 있는 공동체사업단 906명·취업알선형 270명을 모집할 예정이다.

노인일자리 사업 참여를 원하는 어르신은 수행기관 중 거주지와 가까운 곳을 방문 신청하면 되며, 유형별로 2개 사업씩 총 6개 사업 중복신청이 가능하다. 온라인 복지로에서도 신청이 가능하나 신청자는 신청 후 증빙서류를 반드시 해당기관에 직접 방문해 제출해야 한다.

노인공익활동사업은 월 30시간 활동, 29만원의 활동비를 지원하며 스쿨존 교통지도 봉사, 365우리동네지킴이, 노노케어, 공공시설 환경정화 등 다양한 분야에 배치된다.

노인역량활용사업은 월 60시간 이상 활동에 63만4000원(주휴수당, 연차수당 별도)의 급여가 지급된다. 고양시 보육시설, 경로당 관리 매니져, 노인돌봄시설 보조업무 및 생명의 전화 상담보조, 우체국 업무 보조 등 어르신들의 다양한 능력을 발휘할 수 있는 서비스 업무를 맡게 된다.

또한, 공동체사업단은 사업단마다 근무시간과 급여가 상이하며 제조·판매형 사업, 실버까페, 시니어 편의점, 학교 서비스제공형, 등 다양한 분야에서 모집한다. 수요처에서 급여를 일정 부분 부담하거나 수익을 창출해 참여자의 급여를 충당할 수 있는 양질의 일자리이다.

시 관계자는 "맞춤형 고령친화 노인일자리 제공으로 어르신들의 사회참여 기회를 확대하고 소득을 보전해 건강을 증진시킬 것"이라며 "어르신들의 자기만족감과 성취감을 높일 수 있는 노인일자리 사업 추진에 총력을 기울이겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>