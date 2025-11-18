초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 서울은 올가을 들어 처음으로 영하권으로 떨어져, 체감 온도가 영하6도를 기록했다.
[포토] 하루아침에 기온 뚝, 마법 같은 추위
2025년 11월 18일(화)
