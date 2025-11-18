하나은행, '자동차 부품산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원' 보증서 전달

HL만도·한국무역보험공사와 함께 1호 보증서 전달

HL만도와 총 80억원을 공동 출연해 1020억원 규모의 수출금융을 지원하는 업무협약 일환

17일 강원도 원주시 소재 (주)케이에이씨 반계공장에서 열린 행사에 참석한 진건창 하나은행 외환사업본부장(사진 왼쪽에서 세번째)이 김성일 HL만도 부사장(사진 왼쪽에서 첫번째), 하영봉 (주)케이에이씨 대표이사(사진 왼쪽에서 두번째), 장진욱 한국무역보험공사 부사장(사진 왼쪽에서 네번째)과 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 AD 원본보기 아이콘

하나은행은 17일 HL만도, 한국무역보험공사와 함께 '자동차 부품산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원' 1호 지원 기업인 (주)케이에이씨를 방문해 보증서를 전달하고, 유동성 지원 등 내실 있는 금융지원을 이어가기로 했다고 18일 밝혔다.

이번 '자동차 부품산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원'은 미국 상호관세 시행으로 직·간접 피해가 우려되는 자동차부품 수출기업의 경영 안정화를 위해 지난 9월 하나은행과 HL그룹이 체결한 업무협약의 일환으로, 하나은행(60억원)과 HL만도(20억원)가 총 80억원을 공동 출연해 1020억원 규모의 수출금융을 지원하는 프로그램이다.

지원 대상은 HL그룹의 자동차부품 전문 생산기업인 HL만도가 추천하는 협력업체로, 선정된 기업은 ▲보증료 100% 지원 ▲대출금리 우대 ▲외국환수수료·환율 우대 등 실질적인 금융혜택을 지원받게 된다.

이날 강원도 원주시 소재 (주)케이에이씨 반계공장에서 열린 행사는 1호 보증서 발급 기업을 격려하고, 대기업과 중소·중견기업 간의 지속적인 상생 협력을 도모하고자 마련됐다.

1호 보증 기업에 선정된 (주)케이에이씨는 조향 장치 등 자동차 부품을 생산하여 HL만도 등에 공급하는 수출 중소기업이다. 하영봉 (주)케이에이씨 대표이사는 "대내외 경제 불확실성 속 금융비용 부담이 가중되던 중 '자동차 부품산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원'을 추천받아 진행하게 됐다"며 "보증한도 우대 뿐만 아니라 보증료 100% 지원이라는 큰 혜택까지 제공받게 되어 수출 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것으로 보인다"고 밝혔다.

진건창 하나은행 외환사업본부장은 "수출기업의 경영위기 해소를 위해 민·관이 협력하여 마련한 '자동차 부품산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원'의 결실을 맺게돼 기쁘다"며 "앞으로도 하나은행은 기업의 투자와 수출에 활력을 불어 넣을 수 있는 다양한 금융지원을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 지난 10월 대내외 경제 불확실성 증대로 인한 구조적 저성장 위기 극복과 국가의 새로운 미래성장 동력을 확보하기 위해 전 관계사가 참여하는 '경제성장전략 TF'를 구축하고 ▲관세피해기업 지원 ▲생산적 금융 ▲포용금융 ▲금융소비자보호 ▲디지털금융 주도 ▲전국민 자산관리 지원 등에 2030년까지 100조원을 투입하는 '하나 모두 성장 프로젝트'를 실시키로 한 바 있다.

또한, 현장 중심의 신속한 피해지원을 위해 전국 영업점에 '관세 대응 및 금융지원 상담창구'를 마련하고 ▲수출금융 ▲기업여신 외환수수료 ▲경영컨설팅 등 전방위적인 상담과 지원을 실시하고 있다. 또 본부부서 전문가가 직접 기업을 찾아가 상담을 지원하는 '현장 컨설팅'도 동시에 운영하며 수출기업들의 어려움 해결에도 힘쓰고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>