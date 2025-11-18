본문 바로가기
트럼프, 사우디 빈살만 회동 앞두고 "사우디에 F-35 팔 것"

이승형기자

입력2025.11.18 09:12

블룸버그 "美, F-35 성능 제한할 가능성 있어"

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아에 F-35 전투기를 판매하겠다고 밝혔다. 일각에서는 중동 지역 내 이스라엘의 군사적 우위가 약화할 수 있다는 지적과 함께 중국으로 기술이 유출될 수 있다는 우려가 제기된다.


도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관에서 취재진으로부터 사우디를 상대로 한 F-35 전투기 판매 관련 질문을 받고 "그렇게 하려고 한다"며 "우리는 F-35를 팔 것"이라고 했다.

트럼프 대통령은 18일 백악관에서 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자와 만날 예정이다. 트럼프 행정부와 사우디는 수십억달러 규모의 F-35 전투기 48대 판매 계약을 최종 조율 중이며 이는 국방부 주요 심사를 통과한 상태다. 또 빈 살만 왕세자는 이번 방미를 계기로 사우디에 대한 미국의 군사 보호 범위를 규정하는 방위 협정 체결을 목표로 하는 것으로 전해졌다.


일각에서는 미국이 사우디에 F-35 전투기를 판매하는 것을 두고 이스라엘의 군사 우위 약화나 중국으로의 기술 유출을 우려하는 목소리가 나온다. 이스라엘은 현재 중동에서 F-35 전투기를 보유한 유일한 국가이며 지난해 10월과 올해 6월 이란을 공습할 때 F-35 전투기를 활용한 바 있다.


블룸버그통신은 "사우디는 미국을 가장 중요한 동맹으로 여기면서도 미국의 지정학적 경쟁자인 중국과 관계도 더 깊게 만들고 있다"며 "이 때문에 일부 미국 관리들은 중국이 미국의 가장 정교한 군사 시스템에 접근하게 될 것을 우려하고 있다"고 짚었다. 그러면서 "사우디에 판매되는 F-35 전투기에는 현재 미군이 사용하는 것보다 성능이 떨어지는 소프트웨어가 탑재될 가능성이 크다"고 덧붙였다.

세계 최대 산유국이자 방산업계의 핵심 수요국인 사우디는 미국의 오랜 전략적 협력국이지만, 2018년 10월 사우디 반정부 언론인 자말 카슈끄지 암살 사건을 계기로 관계가 껄끄러워졌다. 트럼프 대통령은 당시 빈 살만이 배후로 지목되자 "그를 믿고 싶다", "사우디는 중요한 파트너"라며 그를 옹호했다. 이후 올해 초 재취임한 뒤에는 첫 해외 순방지 중 하나로 사우디를 선택하며 관계 개선을 시도했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

