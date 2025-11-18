본문 바로가기
트럼프 이민정책에 美대학 유학생 신규 등록 17%↓

오수연기자

입력2025.11.18 09:08

비자취득·여행 제한 우려 등
NYT "재학생 졸업 시 전체 유학생 급감"

도널드 트럼프 미국 행정부의 이민 정책으로 인해 올해 가을학기 미국 대학에 신규 등록하는 유학생 수가 전년 대비 17% 감소했다는 조사 결과가 나왔다. 신규 유학생 감소세가 지속되면 몇 년 뒤 유학생 수 급감으로 미 대학들이 재정난에 직면할 수 있다는 우려가 나온다.


17일(현지시간) 비영리단체 국제교육원(IIE)은 미국 대학 825곳을 대상으로 2025~2026학년도 외국인 유학생 등록 현황을 조사한 결과를 발표했다.

미국 하버드대. AFP연합뉴스

조사 대상 825개 대학 중 57%는 신규 외국인 유학생 등록이 감소했다고 밝혔다. 그 원인으로는 '비자 취득 관련 우려(96%)', '여행 제한(68%)' 등을 꼽았다.

신규 유학생은 큰 폭으로 감소했지만, 이번 학기 미국 대학에 등록한 전체 유학생 수는 1%만 감소했다. 전체 등록 유학생 수는 이전 연도부터 등록한 학생들과 졸업 뒤 전공 실무를 익히는 취업 프로그램(OPT)에 참여 중인 학생을 모두 집계했다.


전체 등록 학부 유학생 수는 2% 늘고 대학원 유학생 수는 12% 줄었다.


조사 대상 대학 수는 미 전체 대학의 4분의 1도 채 되지 않지만, 유학생 수가 많은 주요 대학들이 포함돼있다고 NYT는 설명했다.

지난해 미국 대학의 외국인 유학생 수는 120만명에 달한다. 이는 미국 대학 전체 등록자의 약 6%를 차지한다. 이 중 인도와 중국 출신 유학생은 62만9000명이다.


유학생은 미국 대학의 중요한 수익원이다. NYT는 신규 등록 유학생 수 감소는 재학 중인 유학생들이 학업을 마치거나 다른 이유로 학교를 떠날 경우 향후 몇 년 내 전체 유학생 수가 급감할 수 있음을 시사한다고 짚었다.


대학 관계자들은 트럼프 대통령의 강경한 이민 정책이 유학생 유치에 악영향을 미칠 것을 우려해왔다. 트럼프 행정부는 가자지구 전쟁 이후 미국 대학에서 반유대주의와 친(親)팔레스타인 시위가 잇따르자 외국인 유학생과 연구원에 대한 비자 심사를 강화했다. 지난 5월에는 하버드대에 외국인 학생 등록 금지 조치를 내렸다가 법원이 제동을 걸었으며, 미 국무부는 학생 비자 신청자들의 사회관계망서비스(SNS) 심사를 강화하기 위해 지난 5월 비자 인터뷰 일정을 일시 중단하기도 했다.


다만 최근에는 이러한 기조에 변화가 생겼다. 트럼프 대통령은 최근 폭스뉴스 인터뷰에서 유학생들이 상당한 학비를 낸다며 사업적 관점에서 유학생을 감축하면 미국의 대학 시스템이 붕괴할 수 있다고 경고했다. 또한 최대 60만명의 중국인 유학생을 허용할 수 있다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
