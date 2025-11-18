본문 바로가기
CJ제일제당 '퀴진케이', 8번째 팝업 레스토랑 '오닐(ONIL)' 개점

임혜선기자

입력2025.11.18 08:48

푸드 스타일리스트 출신 셰프 2명, 8가지 한식코스 요리
2023년부터 총 7번의 팝업 마무리, 한식 셰프 양성

CJ제일제당 은 차세대 한식 셰프 발굴·양성 프로젝트 '퀴진케이(Cuisine. K)'의 여덟 번째 팝업 레스토랑 '오닐(ONIL)'을 열었다고 18일 밝혔다.


'오닐(ONIL)'은 '오감으로 한식과 노닐다'라는 콘셉트에서 영감을 받은 모던 한식 다이닝이다. 이번에는 푸드 스타일리스트 출신의 최인규 셰프와 진연준 셰프가 함께 운영하며, 제철 식재료를 활용해 계절의 풍미를 담은 디너 코스 요리를 선보인다.

퀴진케이 팝업 레스토랑 '오닐(ONIL)' 포스터. CJ제일제당 제공.

메뉴는 작은 한 입 거리들(먹물 바이트·춘권 바이트), 광어와 동치미 물회, 새우와 호박죽, 제철 생선 미역국, 항정살과 버섯 솥 밥, 순두부 아이스크림, 차와 다과 등 7가지 요리에 히든 메뉴를 더한 총 8가지 코스로 구성됐다.


이번 팝업은 서울 강남구 소재 퀴진케이 레스토랑에서 내년 4월 중순까지 약 5개월간 진행된다. 매주 수요일부터 일요일까지 운영되며, 캐치 테이블 애플리케이션(앱)을 통해 사전 예약할 수 있다.


'퀴진케이'는 한식의 발전과 세계화를 위한 CJ제일제당의 사회공헌 프로젝트로, 대표 프로그램인 '한식 팝업 레스토랑'을 통해 유망한 젊은 한식 셰프들이 오너 셰프로서 성장할 수 있도록 다방면으로 지원하고 있다. 운영팀에게 메뉴 개발 컨설팅, 운영공간 및 마케팅 무상 지원 등의 혜택뿐 아니라 발생하는 수익 전액을 지급한다.

2023년 8월 론칭 이후 지금까지 총 일곱 번의 팝업을 마친 결과, 퀴진케이를 통해 배출된 오너 셰프들이 운영하는 레스토랑은 총 세 곳으로 늘었다. 두 번째 팝업('주052')을 이끈 신용준 셰프·이경원 셰프와 네 번째 팝업('DOORI')을 운영했던 배요환 셰프에 이어, 최근 일곱 번째 팝업을 마무리한 김민석 셰프가 고향인 광주에서 전라도의 식재료를 활용한 한식 다이닝 레스토랑 '소재(SOJAE)'를 열었다.


또한 '주052'는 세계적인 레스토랑 평가서인 '미쉐린 가이드 서울·부산 2025'에 이름을 올렸으며, 'DOORI'는 최근 선공개된 '미쉐린 가이드 서울 2026'에 등재되기도 했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
