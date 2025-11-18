본문 바로가기
배기동 전 국립중앙박물관장, ICOM 아태연합 감사패 받아

이종길기자

입력2025.11.18 08:27

아태 지역 박물관 발전 공로 인정

감사패 받는 배기동 명예위원장(가운데)

감사패 받는 배기동 명예위원장(가운데)

배기동 국제박물관협의회 한국위원회 명예위원장이 국제박물관협의회(ICOM) 국제아시아태평양연합으로부터 감사패를 받았다고 한국위원회가 17일 밝혔다.


배 명예위원장은 최근 아랍에미리트 두바이에서 열린 제27차 국제박물관협의회 대회에서 한국과 아시아·태평양 지역 박물관 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

그는 구석기시대 고고학 전문가로 한양대박물관장, 전곡선사박물관장, 국립박물관문화재단 이사장, 국립중앙박물관장 등을 지낸 박물관 전문가다.


올해 국제박물관협의회 총회는 '급변하는 공동체와 박물관의 미래'를 주제로 열렸다. 참석자들은 무형유산의 보존과 전승, 청년의 힘 등을 주제로 각국의 박물관 상황을 공유하고 향후 발전 방안을 논의했다. 한국위원회는 한국박물관협회와 함께 한국 문화와 박물관을 알리는 부스를 마련했다.


차기 대회는 2028년 네덜란드 로테르담에서 열린다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

