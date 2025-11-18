광명시, 재난종합상황실에 24시간 전담 인력 운영한다

4인 2교대 상시 배치해 안전관리체계 강화

박승원 시장 "시민 안전 최우선으로 재난 대응"

경기도 광명시가 재난종합상황실에 24시간 전담 인력을 배치한다. 재난 상황에 신속하게 체계적으로 대응하기 위한 조치다.

광명시는 기존 준전담인력제로 운영해 오던 재난종합상황실에 19일부터 전담 인력 4명을 투입해 2교대 체계로 운영한다고 18일 밝혔다.

이를 위해 시는 지난 7월 조직개편에서 안전총괄과에 '재난상황팀'을 신설하고 재난 전문 인력 2명을 추가로 채용했다.

투입되는 전담 인력은 하루 2명씩 주야간 교대 근무하며 연중무휴 24시간 재난 상황을 감시·대응·관리한다. 주요 업무는 ▲재난 상황 모니터링 ▲초기 대응 및 보고 ▲재난안전통신망 관리 ▲재난경보방송 운영 등이다.

시는 이번 개편으로 재난 초기 골든타임 확보와 신속·정확한 재난관리 역량이 높아질 것으로 기대한다.

박승원 광명시장은 "전담 인력 운영을 통해 시민의 안전을 최우선으로 하는 재난관리 기반을 한 단계 높일 것"이라며 "앞으로도 재난대응 체계를 지속해서 보완해 나가겠다"고 말했다.





