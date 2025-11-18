현대차, 美 오프로드 비밀병기 '크레이터' 콘셉트 공개

LA모터쇼 세계 최초 공개 예정

현대자동차가 미국 시장을 겨냥해 만든 오프로드 콘셉트카 '크레이터(CRATER)'를 17일(현지시간) 공개했다.

오프로드 컨셉트카 '크레이터'. 현대차 AD 원본보기 아이콘

뛰어난 성능과 강인함을 갖춘 소형 오프로드 SUV인 콘셉트카는 오는 20일 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열리는 '오토모빌리티 LA 2025'에서 세계 최초로 공개될 예정이다.

현대차는 "모험 정신을 담아낸 디자인 탐구의 결과물"이라며 "아이오닉 5 XRT, 산타크루즈 XRT, 그리고 신형 팰리세이드 XRT PRO를 포함한 현대자동차의 XRT 양산차에서 찾아볼 수 있는 것과 동일한 정신과 견고함을 더욱 강화하도록 설계됐다"고 설명했다.

이 콘셉트는 캘리포니아 어바인에 위치한 현대 아메리카 테크니컬 센터(HATCI)에서 개발됐다.

오프로드 컨셉트카 '크레이터'. 현대차 원본보기 아이콘

미국 오토모티브뉴스는 "오프로드 디자인과 장비의 특징을 보여준다"며 "향상된 지상고와 암벽 등반을 위한 차체와 넓은 스탠스, 크고 두꺼운 타이어, 클래딩과 차량 하부 보호 장치, 지붕에 장착된 조명과 기어 랙이 특징"이라고 전했다.

이어 "미국에서 오프로드 유틸리티 차량(UTV)의 인기가 점점 높아지고 있다"며 "자동차 제조업체들은 코로나19 팬데믹 기간 동안 야외 활동을 즐기는 사람들의 수요가 급증했고 여전히 강세를 유지하고 있다"고 진단했다. 현재 미국 내 대표적인 UTV로는 지프 랭글러가 있으며, 포드 브론코와 브론코 스포츠, 혼다 패스포트, 토요타 랜드크루저 등이 판매 중이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



