본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

현대차, 美 오프로드 비밀병기 '크레이터' 콘셉트 공개

오현길기자

입력2025.11.18 08:19

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LA모터쇼 세계 최초 공개 예정

현대자동차가 미국 시장을 겨냥해 만든 오프로드 콘셉트카 '크레이터(CRATER)'를 17일(현지시간) 공개했다.


오프로드 컨셉트카 '크레이터'. 현대차

오프로드 컨셉트카 '크레이터'. 현대차

AD
원본보기 아이콘

뛰어난 성능과 강인함을 갖춘 소형 오프로드 SUV인 콘셉트카는 오는 20일 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열리는 '오토모빌리티 LA 2025'에서 세계 최초로 공개될 예정이다.

현대차 는 "모험 정신을 담아낸 디자인 탐구의 결과물"이라며 "아이오닉 5 XRT, 산타크루즈 XRT, 그리고 신형 팰리세이드 XRT PRO를 포함한 현대자동차의 XRT 양산차에서 찾아볼 수 있는 것과 동일한 정신과 견고함을 더욱 강화하도록 설계됐다"고 설명했다.


이 콘셉트는 캘리포니아 어바인에 위치한 현대 아메리카 테크니컬 센터(HATCI)에서 개발됐다.


오프로드 컨셉트카 '크레이터'. 현대차

오프로드 컨셉트카 '크레이터'. 현대차

원본보기 아이콘

미국 오토모티브뉴스는 "오프로드 디자인과 장비의 특징을 보여준다"며 "향상된 지상고와 암벽 등반을 위한 차체와 넓은 스탠스, 크고 두꺼운 타이어, 클래딩과 차량 하부 보호 장치, 지붕에 장착된 조명과 기어 랙이 특징"이라고 전했다.

이어 "미국에서 오프로드 유틸리티 차량(UTV)의 인기가 점점 높아지고 있다"며 "자동차 제조업체들은 코로나19 팬데믹 기간 동안 야외 활동을 즐기는 사람들의 수요가 급증했고 여전히 강세를 유지하고 있다"고 진단했다. 현재 미국 내 대표적인 UTV로는 지프 랭글러가 있으며, 포드 브론코와 브론코 스포츠, 혼다 패스포트, 토요타 랜드크루저 등이 판매 중이다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'책방지기' 文 유튜브 데뷔…시집 '이제는 집으로 간다' 첫 추천 이유는?

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

현대차 러시아 복귀 임박?…로고 등 상표권 등록

새로운 이슈 보기