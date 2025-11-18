러 외무 "푸틴, 3주 뒤 인도 방문…정상회담 개최"

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 다음 달 초 인도를 방문해 나렌드라 모디 인도 총리와 정상 회담을 개최할 예정이라고 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 17일(현지시간) 밝혔다.

타스 통신에 따르면 라브로프 장관은 이날 모스크바에서 수브라마냠 자이샨카르 인도 외무장관과 회담하며 "인도 수도(뉴델리)에서 다음 달인 3주 후 열릴 러시아와 인도의 정상회담을 고려할 때 당신의 방문은 매우 시의적절하다"고 말했다.

나렌드라 모디 인도 총리(왼쪽)와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

앞서 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인도 푸틴 대통령이 연내 인도를 방문할 계획이며, 이를 위한 준비가 진행되고 있다고 밝혔다.

푸틴 대통령과 모디 총리는 정상회담에서 미국의 압박에 대한 공동 대응을 논의할 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 러시아의 우크라이나 '특별군사작전' 재원을 차단하기 위해 인도 등 러시아산 에너지 수입국을 고율 관세 등으로 압박하고 있다.

한편 러시아 외무부는 라브로프 장관이 이날 압바스 아락치 이란 외무장관과 전화 통화하며 이란 핵 프로그램 문제를 논의했다고 밝혔다. 이번 통화는 국제원자력기구(IAEA) 이사회를 앞두고 이란 측의 주도로 이뤄졌다고 외무부는 전했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



