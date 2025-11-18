본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

그랜드, 세계랭킹 24계단 도약 29위 포진

노우래기자

입력2025.11.18 02:17

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안니카 드리븐 우승 랭킹 포인트 획득
티띠꾼, 코르다, 야마시타 톱 3 유지
이민지 4위, 리디아 고 5위, 김효주 8위

린 그랜트(스웨덴)가 세계랭킹 29위로 도약했다.

린 그랜트가 안니카 드리븐 우승 직후 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 벨에어(미국)=AP연합뉴스

린 그랜트가 안니카 드리븐 우승 직후 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 벨에어(미국)=AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

17일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 3.03점을 받아 지난주 53위에서 24계단이나 도약했다. 전날 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프클럽(파70·6349야드)에서 열린 안니카 드리븐(총상금 325만달러)에서 정상에 올라 랭킹 포인트를 획득했다. 2023년 7월 데이나 오픈 이후 2년 4개월 만에 LPGA 투어 2승째, 우승 상금은 48만7500달러(약 7억원)를 받았다.


지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 야마시타 미유(일본), 이민지(호주), 리디아 고(뉴질랜드)가 톱 5에 올랐다. 한국은 김효주 8위, 김세영 11위, 유해란 13위, 최혜진 17위, 고진영이 22위에 자리했다. 안니카 드리븐 준우승자 제니퍼 컵초(미국)는 9계단 점프한 31위, 이 대회에서 3위에 입상한 가비 로페스(멕시코)는 14계단 올라선 44위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기