'반구천의 암각화' 세계유산 등재, 18일 울산서 기념식

이종길기자

입력2025.11.18 09:00

신석기~신라 수천 년 암각 전통 인정
한국 열일곱 번째 세계유산

울산 반구천의 암각화 연합뉴스

국가유산청은 18일 오전 10시 30분 울산 롯데호텔에서 '반구천의 암각화' 유네스코 세계유산 등재 기념식을 연다.


반구천의 암각화는 국보 울주 대곡리 반구대 암각화와 울주 천전리 명문과 암각화로 구성된 단일유산이다. 신석기 시대부터 신라 시대까지 수천 년에 걸친 암각 전통을 보여준다. 지난 7월 프랑스 파리에서 열린 제47차 세계유산위원회에서 대한민국의 열일곱 번째 세계유산으로 등재됐다.

기념식에는 허민 국가유산청장과 김두겸 울산시장, 이순걸 울주군수 등 주요 관계자와 전문가, 울산시민 등 200여 명이 참석한다. 세계유산 등재 인증서 전달과 유공자 표창을 통해 등재의 의미를 나눈다.


국가유산청은 "관계 부처 및 지자체와 협력해 반구천의 암각화가 체계적으로 보존·관리되고 국민이 향유할 수 있는 문화·관광자원으로 활용되도록 노력할 계획"이라고 밝혔다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
