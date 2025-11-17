▲김일순씨 별세, 허선복(문래초 교사)씨 모친상, 박철(CBS 기획조정실장)씨 장모상 = 17일, 광주 그린장례문화원 305호실, 발인 19일 오전 10시.
[부고]박철(CBS 기획조정실장)씨 장모상
2025년 11월 17일(월)
