신한대, 연천 건강나눔 시작…포천·의정부로 봉사 확대

신한대, 지역건강 증진 위한 ‘연천 건강나눔 행사’ 성료

교수·학생 30여 명 참여…주민과 함께한 건강한 하루

신한대학교(총장 강성종)는 지난 14일 연천군종합복지관에서 개최한 '2025 연천 건강나눔 행사'를 성황리에 마쳤다고 17일 밝혔다.

신한대학교가 지난 14일 연천군종합복지관에서 '2025 연천 건강나눔 행사'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 신한대학교 제공

이번 행사는 신한대학교가 지역사회로부터 받아온 관심과 성원에 보답하고, 연천 지역 주민들의 건강 증진을 지원하기 위해 마련한 것으로, 안경광학과·치기공학과·치위생학과·통합대체의학과·K-뷰티학과·건강관리실 등 6개 학과가 참여해 다양한 건강관리 서비스를 제공했다.

행사장에서는 시력검사 및 돋보기 나눔, 의치 세척, 구강검진, 혈당 및 체성분 측정, 카이로프랙틱·테이핑 치료, 손마사지 및 메이크업 등 실질적인 건강 지원 프로그램이 운영되어 지역주민들의 큰 호응을 얻었다.

또한 교수진과 학생 자원봉사자들이 현장에서 안내·상담·검진 보조 등을 맡아 주민들과 직접 소통함으로써, 대학과 지역사회가 함께 참여하는 민·학 협력의 장을 마련했다.

신한대학교 로고스봉사단(단장 이민선)은 이번 행사에 이어 연천·포천·의정부 등 경기북부 지역을 중심으로 건강·복지·교육 분야의 연계 프로그램을 꾸준히 운영할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



