특구재단, 특구기업 유럽진출 지원 강화

연구개발특구진흥재단(특구재단)이 특구기업의 유럽진출 지원을 강화한다.

특구재단은 17일 주한덴마크대사관과 '딥테크 혁신 및 글로벌 협력 네트워크 구축'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약은 딥테크 분야 특구기업의 북유럽 진출 기반을 강화하고 양국 간 지속가능한 혁신 생태계 조성에 특구재단과 주한덴마크대사관의 협력관계를 공식화하기 위해 체결했다.

정희권 특구재단 이사장(왼쪽)이 17일 미카엘 헴니티 빈터 주한덴마크대사(오른쪽)와 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 연구개발특구진흥재단 제공

양 기관은 협약에 따라 기술혁신 및 사업화 분야의 지식·경험·우수사례를 공유하고 딥테크 기업의 글로벌 스케일업 지원 및 산·학·연과 클러스터 간 협력 강화, 양국 혁신 인프라를 활용한 공동 연구개발(R&D) 수요 발굴 및 실증 협력, 포럼 및 교류행사 등을 통한 글로벌 협력 네트워크 구축을 추진한다.

또 덴마크 현지 실증 인프라와 클러스터 네트워크를 활용해 딥테크 분야 특구기업의 유럽시장 진출을 지원하고 양국 간 혁신 생태계 및 기술사업화 플랫폼을 연계하는 기술 기반 협력 모델을 마련할 계획이다.

양측은 협약의 후속조치로 오는 25일 특구재단에서 '2025 INNOPOLIS-Denmark C2C 비즈니스 교류회'도 공동 개최한다.

미카엘 헴니티 빈터 주한덴마크대사는 "이번 협약은 양국의 혁신 자산을 연결해 딥테크 분야에서 실질적인 협력을 촉진하는 중요한 이정표"라며 "덴마크의 개방형 혁신 생태계와 연구 인프라 그리고 한국 특구기업의 기술력과 실행력이 결합된다면 양국 모두에게 유의미한 성과가 창출될 것"이라고 말했다.

정희권 특구재단 이사장은 "덴마크는 친환경 에너지와 바이오·디지털 등 첨단기술 분야 강국"이라며 "특구재단은 이번 협약을 계기로 특구기업의 유럽 실증 및 글로벌 시장진출 지원을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



