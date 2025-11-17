본문 바로가기
경산시청 소속 김유진, 여자 5000m '한국신기록' 경신

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.17 16:03

8년 4개월 만에 종전 기록 '1초 10' 앞당겨
조현일 시장 "시민의 자랑, 적극 지원 약속"

경산시청 직장운동경기부 육상팀 소속 김유진(여, 29) 선수가 대한민국 여자 중장거리 육상역사에 한 획을 그었다.


김유진은 지난 15일 일본 가나가와현에서 개최된 제18회 니타이다 챌린지 게임 여자 5000m 경기에서 15분 33초 07에 결승선을 통과하며, 8년 4개월 만에 한국 신기록을 경신했다.

경산시청 소속 김유진 선수

경산시청 소속 김유진 선수

이는 종전 기록 15분 34초 17을 1초 10 앞당긴 기록이다.

현재 국가대표팀에 소속된 김유진 선수는 평소 꾸준한 훈련과 철저한 컨디션 관리로 이번 기록에 도전해왔다.


김유진은 지난 10월 부산에서 개최된 제106회 전국체육대회 여자 5000m 경기에서 대회 신기록 및 한국 역대 6위(15분 47초 15) 기록을 수립하며 이미 그 저력을 과시한 바 있다.

지난 15일 일본에서 개최된 제18회 니타이다 챌린지 게임 '여자 5000m' 종목에서 김유진 선수가 '경산시청 23번'이 마킹된 상의를 입고 뛰는 모습. 경산시 제공

지난 15일 일본에서 개최된 제18회 니타이다 챌린지 게임 '여자 5000m' 종목에서 김유진 선수가 '경산시청 23번'이 마킹된 상의를 입고 뛰는 모습. 경산시 제공

조현일 경산시장은 김유진 선수의 노고를 치하하며 "김유진 선수의 이번 신기록은 선수 본인의 강인한 의지와 유능한 지도자들이 함께 만들어 낸 눈부신 결과이자 28만 경산 시민의 자랑이다"라며"앞으로도 국내외 대회에서 꾸준히 좋은 성과를 거둘 수 있도록 경산시가 적극 지원하겠다"고 밝혔다




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

