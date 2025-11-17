오산시, 日 이데미츠코산과 '제2연구센터' 추진 논의

일본의 첨단소재 업체인 이데미츠코산이 경기도 오산의 연구개발센터 확장을 추진한다.

오산시는 지난 14일 내삼미동 소재 이데미츠코산의 한국법인인 이데미츠어드밴스트머티리얼즈코리아를 방문해 연구센터 확장 방안을 논의했다고 17일 밝혔다.

마사유키 이데미츠어드밴스트머티리얼즈코리아 대표(오른쪽)가 14일 오산 이데미츠코산 연구센터를 방문한 이권재 오산시장에게 OLED TV 기탁증서를 전달하고 있다. 오산시 제공

이데미츠코산은 연 매출 95조원 규모의 일본 대표 석유화학 및 소재 기업으로 OLED 소재를 생산해왔으며, 앞으로 배터리·반도체 소재까지 제품 포트폴리오를 확대하는 등 사업 확장에 나설 계획인 것으로 알려졌다.

이날 면담에는 이권재 시장과 카네시게 마사유키 이데미츠어드밴스트머티리얼즈코리아 대표 등이 참석했으며, 회사 측은 연구센터 운영 현황과 확장 검토 배경을 소개했다.

이번 논의는 최근 이데미츠코산이 오산 관내에 제2연구센터 확장을 검토함에 따라 추진 상황을 확인하고 기업 현장의 의견을 듣기 위해 이뤄졌다고 시는 설명했다.

시는 회사 측이 연구센터 확장은 초기 논의 단계인 만큼, 연구 인프라 확충 과정에서 발생할 수 있는 행정 절차나 제도적 필요 사항을 미리 파악하기 위해 이번 면담을 마련했다고 설명했다.

앞서 이데미츠코산은 지난해 7월 오산 내삼미동에 연구센터를 개소해 OLED 핵심 소재 개발과 공정 기술 연구를 수행 중이다.

이 시장은 "오산의 미래 산업 경쟁력을 높이기 위해 첨단소재 분야 기업의 연구개발 환경이 안정적으로 확대되는 것은 매우 중요하다"며 "제2연구센터 확장 검토가 원활하게 진행될 수 있도록 필요한 부분을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편 이날 이데미츠코산은 지역사회 공헌 활동의 일환으로 약 500만원 상당의 TV를 오산시에 기탁했다. 시는 전달받은 기기를 관내 경로당 등에서 활용할 계획이다.





