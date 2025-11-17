'로컬브랜드페어 2025' 경주서 개최…128개 브랜드 참여

Post-APEC 첫 행사…'로컬×AI' 주제로 20일 개막

APEC 회원국 국가관·해외 바이어 상담회 운영

로컬브랜드페어 2025가 오는 20일부터 22일까지 사흘 간 경주화백컨벤션센터(HICO)와 경주 시내 일대에서 열린다.

경주시는 이번 행사가 지난 10월 말 열린 2025 APEC 정상회의 이후 첫 Post-APEC 공식 행사라고 17일 밝혔다.

올해 행사는 '로컬 × AI'를 주제로 열리며, 128개 브랜드·180개 부스가 참여한다.

대만·태국 등 APEC 회원국 국가관이 운영되고, 일본·베트남·인도네시아·말레이시아 등 4개국 11개사 해외 바이어단이 방문해 수출 상담을 진행한다.

경주 천년한우, 이상복명과 등 지역 기업이 참여하는 경주 로컬브랜드 라운지, 정상회의 이후 처음 개방되는 APEC 국제미디어센터를 둘러보는 'APEC 성지순례' 프로그램도 마련된다.

행사 기간에는 ▲글로컬 브랜드 컨퍼런스 ▲해외바이어 상담회 ▲로컬브랜드어워즈 ▲IR 피칭 '헬로 스테이지' ▲테이스티 경주 등 8개 프로그램이 진행된다.

글로컬 브랜드 컨퍼런스는 20~21일 열리며 로컬·AI 분야 전문가 30여 명이 참여한다.

22일에는 제주특별자치도, 소길별하, 수원문화재단 등 6개 기관·단체를 선정한 '로컬브랜드어워즈' 시상식과 신규 브랜드 IR 프로그램 '헬로 스테이지'가 이어진다.

보다 자세한 행사 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

주낙영 경주시장은 "APEC 정상회의를 통해 높아진 도시의 국제적 관심을 지역 산업 성장으로 연결하는 것이 중요하다"며 "경주가 로컬브랜드 기반의 글로벌 비즈니스 도시로 도약할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





