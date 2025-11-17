[포토] 한국의 가을 '너무 추워요'

북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 추위가 찾아온 17일 오후 서울 인사동을 찾은 외국인 관광객들이 두툼한 패딩을 입고 관광을 하고 있다.







