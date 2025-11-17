유네스코 "종묘 앞 145m 재개발, 사업 승인 중지하라"

세계유산센터, 국가유산청에 공식 문서 전달

"영향평가 끝날 때까지 중단"

서울시 고시 내용을 바탕으로 만든 세운4구역 건물 가상도 AD 원본보기 아이콘

유네스코가 서울 종묘 앞 재개발 사업과 관련해 강력한 조치를 요구했다.

허민 국가유산청장은 17일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 열린 기자 간담회에서 "최근 유네스코로부터 강력한 조치를 요구하는 메시지를 전달받았다"며 "외교 문서이자 공식 문서"라고 밝혔다.

유네스코 문서는 세계유산센터 명의로 주유네스코 대한민국 대표부를 거쳐 15일 국가유산청에 전달됐다. 허 청장은 "유네스코 측은 세운4구역의 고층 건물 개발로 세계유산인 종묘가 훼손될 것을 우려한다고 명시하며 영향평가를 반드시 받도록 권고했다"고 전했다. 특히 "센터와 자문기구의 긍정적 검토가 끝날 때까지 서울시의 세운4구역 관련 사업 승인을 중지할 것을 명시했다"고 강조했다.

유네스코 측은 제삼자 민원이 접수된 상황에서 한국 정부의 의견과 추가 정보를 한 달 내 회신해달라고 요청했다. 청계천을지로보존연대는 최근 "한국 시민이 자랑스러워하는 종묘의 경관이 위태로워지고 있다"며 유네스코 본부에 유산영향평가를 위해 방한해달라는 서한을 발송한 바 있다.

국가유산청은 이날 종묘 정전 상월대와 정문인 외대문, 종묘 상공에서 본 145m 건물의 가상 모습도 공개했다. 허 청장은 "세계유산영향평가는 전 세계 세계유산협약 당사국들이 유네스코 지침에 따라 준수하는 국제 수준의 보존관리 제도"라며 "국내법적 기반을 강화하고 법령 개정도 관련 부처와 협의해 추진하겠다"고 말했다.

그는 "서울시가 세계유산영향평가 절차를 통해 종묘의 유산적 가치를 보존하면서도 주민 불편을 조속히 해소할 수 있는 현실적 해법을 도모해달라"며 "조속한 시일 내에 서울시, 문화체육관광부, 국가유산청 등이 참여하는 조정 회의를 구성하자"고 제안했다. 국가유산청은 해당 문서를 이날 오전 서울시에 공문으로 발송했다.

종묘는 조선과 대한제국 역대 왕과 왕비의 신주를 모시는 국가 사당으로 1995년 12월 세계유산에 등재됐다. 서울시는 최근 세운4구역의 건물 높이를 최고 145m까지 올리는 재정비촉진계획을 고시했다.





