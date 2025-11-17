본문 바로가기
하나손보·하나생명, 인천 그룹홈 아동 위해 행복상자 제작·기부

최동현기자

2025.11.17

하나손해보험과 하나생명이 지난 14일 하나금융그룹 명동사옥에서 인천 지역 그룹홈 아동을 위한 '행복상자 만들기' 봉사활동을 공동으로 진행했다고 17일 밝혔다.


이번 활동은 하나금융 전통으로 자리 잡은 ESG(환경·사회·지배구조) 대축제인 '모두하나데이'를 맞아 가정의 보호를 받기 어려운 아동·청소년에게 실질적인 도움과 따뜻한 정서적 지지를 전달하기 위해 마련됐다.

그룹홈 아동이란 빈곤, 방임, 폭력, 학대, 가정해체 등으로 더이상 가정의 보호를 받을 수 없는 영유아 및 청소년들로 돌봄과 안정적인 생활 지원이 필요한 아이들이다. 이번 봉사활동은 하나금융이 2026년 인천 청라국제도시로 본사 이전을 앞두고 인천지역의 일원으로서 지역사회와의 상생을 실천한다는 점에서 의미를 더했다.


배성완 하나손해보험 대표가 14일 하나금융그룹 명동사옥에서 인천 지역 그룹홈 아동을 위한 '행복상자 만들기' 봉사활동을 진행하고 있다. 하나손보

이날 배성완 하나손해보험 대표이사 사장과 남구우언 하나생명 대표이사 사장을 포함한 임직원들은 총 120명의 인천 그룹홈 아동에게 전달될 '행복상자' 제작에 직접 참여했다. 행복상자에는 아이들이 일상 속에서 부담 없이 즐길 수 있는 간식 꾸러미와 겨울철 체온 유지를 돕는 방한용품, 응원 메시지 카드 등이 담겼다. 구성품은 아이들에게 실제 필요도가 높은 품목 중심으로 준비됐다. 자발적으로 봉사에 신청한 임직원들이 한 손 한 손 정성 들여 포장 작업에 참여하면서 따뜻한 온기를 더했다.


봉사에 참여한 한 직원은 "정성스럽게 만든 행복상자가 아이들의 따뜻한 겨울 준비에 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠다"며 "인천 지역의 그룹홈 아동들이 우리가 준비한 선물을 받고 행복한 연말을 보냈으면 좋겠다"고 전했다.

양사는 하나금융 보험사로서 앞으로도 지역사회와 다양한 취약계층을 위한 사회공헌 프로그램을 확대하며 지속가능한 ESG 경영 실천에 앞장설 계획이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
