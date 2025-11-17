NH농협 성남시지부, 성남시에 김장김치 1억4000만원 상당 기탁

성남시 어려운 이웃에게 든든한 겨울 반찬

NH농협, 김장김치 7000 포기 전달

NH농협 성남시지부는 어려운 이웃에 전달해 달라며 17일 성남시에 1억4000만원 상당의 김장김치 2000상자(상자당 10㎏)를 맡겼다.

신상진 성남시장(가운데)이 NH농협 성남시지부 김장김치 1억4000만원 상당 기탁식에서 ‘김장김치 담그기 시연’을 하고 있다. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 이날 오전 11시 시청 너른못 광장에서 신상진 성남시장과 양흥식 NH농협 성남시지부장, 이형복 성남농협 조합장, 정재영 판교낙생농협 조합장, 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석한 가운데 '사랑의 김치 기탁식'을 했다.

받은 김치는 상자당 3~4포기씩 총 7000포기 분량이다.

시는 성남지역 50개 동 기초생활보장수급자와 저소득층에 가구당 1상자씩 김장김치를 전달하기로 했다.

이날, 따뜻한 나눔의 의미를 함께 하기 위한 '김장김치 70포기(20상자) 담그기 퍼포먼스'도 펼쳐졌다.

NH농협 성남시지부, 김장김치 1억4000만원 상당 기탁. 왼쪽부터 이형복 성남농협 조합장, 양흥식 NH농협 성남시지부장, 신상진 성남시장, 정재영 판교낙생농협 조합장, 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장. 성남시 제공 원본보기 아이콘

신상진 성남시장과 참석자들은 절인 배추에 김칫소를 넣고 버무려 상자에 담는 시연을 했다.

신상진 성남시장은 "NH농협 성남시지부가 기탁한 김장김치는 어려운 이웃들에게 든든한 겨울 반찬거리가 돼 온정을 전하게 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>