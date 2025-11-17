본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

NH농협 성남시지부, 성남시에 김장김치 1억4000만원 상당 기탁

이종구기자

입력2025.11.17 12:57

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성남시 어려운 이웃에게 든든한 겨울 반찬
NH농협, 김장김치 7000 포기 전달

NH농협 성남시지부는 어려운 이웃에 전달해 달라며 17일 성남시에 1억4000만원 상당의 김장김치 2000상자(상자당 10㎏)를 맡겼다.

신상진 성남시장(가운데)이 NH농협 성남시지부 김장김치 1억4000만원 상당 기탁식에서 ‘김장김치 담그기 시연’을 하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장(가운데)이 NH농협 성남시지부 김장김치 1억4000만원 상당 기탁식에서 ‘김장김치 담그기 시연’을 하고 있다. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 이날 오전 11시 시청 너른못 광장에서 신상진 성남시장과 양흥식 NH농협 성남시지부장, 이형복 성남농협 조합장, 정재영 판교낙생농협 조합장, 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석한 가운데 '사랑의 김치 기탁식'을 했다.


받은 김치는 상자당 3~4포기씩 총 7000포기 분량이다.

시는 성남지역 50개 동 기초생활보장수급자와 저소득층에 가구당 1상자씩 김장김치를 전달하기로 했다.


이날, 따뜻한 나눔의 의미를 함께 하기 위한 '김장김치 70포기(20상자) 담그기 퍼포먼스'도 펼쳐졌다.

NH농협 성남시지부, 김장김치 1억4000만원 상당 기탁. 왼쪽부터 이형복 성남농협 조합장, 양흥식 NH농협 성남시지부장, 신상진 성남시장, 정재영 판교낙생농협 조합장, 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장. 성남시 제공

NH농협 성남시지부, 김장김치 1억4000만원 상당 기탁. 왼쪽부터 이형복 성남농협 조합장, 양흥식 NH농협 성남시지부장, 신상진 성남시장, 정재영 판교낙생농협 조합장, 김효진 경기사회복지공동모금회 사무처장. 성남시 제공

원본보기 아이콘

신상진 성남시장과 참석자들은 절인 배추에 김칫소를 넣고 버무려 상자에 담는 시연을 했다.


신상진 성남시장은 "NH농협 성남시지부가 기탁한 김장김치는 어려운 이웃들에게 든든한 겨울 반찬거리가 돼 온정을 전하게 될 것"이라고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기