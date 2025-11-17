본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

애피어, 지스타 B2B 전시부스 운영…AI 솔루션으로 게임사 성장 지원

김보경기자

입력2025.11.17 11:40

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AI 에이전트 3종 소개…마케팅 효율↑

인공지능(AI) 소프트웨어 기업 '애피어'가 최근 부산 벡스코에서 열린 국제 게임 전시회 '지스타 2025' 참가를 성공적으로 마무리했다고 17일 밝혔다. 애피어는 매년 지스타를 방문해 국내외 게임 개발사와 퍼블리셔의 니즈를 파악하고, 이를 반영한 AI 기반 솔루션을 제공하며 게임 산업 내 입지를 강화해왔다.

지스타 2025 애피어 부스 전경

지스타 2025 애피어 부스 전경

AD
원본보기 아이콘

올해 지스타에서 애피어는 B2B관에 전시 부스를 운영하며 'AI를 통한 실질적 성장 실현'이라는 방향 아래 퍼포먼스와 크리에이티브, 데이터 분석을 아우르는 통합 전략을 제시했다. 지난 14일에는 게임 마케팅 전문가들이 모인 특별 세션을 주최했다.


<더 스마트한 지표, 강력한 소재, 그리고 '진짜' 성장>을 주제로 열린 이 세션은 이보혁 애피어 코리아 애드 솔루션 세일즈 총괄이 진행을 맡았으며, 스튜디오 잼시티의 위니 웬 이용자확보(UA) 총괄, 에이비일팔공 남성필 대표가 패널로 참여해 글로벌 UA 전략과 시장 인사이트를 공유했다.

지스타 기간 애피어는 애드 클라우드 솔루션 내 AI 에이전트 3종을 소개하며 게임 업계의 마케팅 효율을 높이는 AI 기반 솔루션을 선보였다.


코딩 에이전트는 게임 플레이 경험을 반영한 '플레이어블 광고'와 '인터랙티브 비디오'를 제작해 이용자 참여와 설치 전환율을 높인다. 디렉터 에이전트는 거대언어모델(LLM)과 생성형AI를 결합해 게임 마케팅을 위한 광고 소재를 빠르고 효율적으로 제작한다. 또한 ROI 에이전트는 다양한 광고 포맷과 소재 유형, 노출 지면 간의 인과관계를 분석함으로써 게임 마케터가 캠페인 성과를 정교하게 측정하고 최적화할 수 있도록 지원한다.


이보혁 총괄은 "지스타는 업계 변화와 기술 트렌드를 가장 가까이에서 확인할 수 있는 자리"라며 "애피어는 AI 기술과 마케팅 전문성, 게임 업계에 대한 인사이트를 바탕으로 게임사들이 시장 변화에 유연하게 대응하고 국내외 시장에서 지속 가능한 '진짜' 성장을 이룰 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기