덕성여대, 김종길 총장직무대리 임명

덕성여자대학교 총장직무대리에 김종길 사회학전공 교수가 임명됐다.

덕성여대는 지난 10일 제9차 이사회 의결에 따라 김 교수를 총장직무대리에 임명했다고 17일 밝혔다. 임기는 2025년 11월13일부터 차기 총장 임명 시까지다.

김 직무대리는 고려대학교 사회학과를 졸업하고 독일 괴팅엔 대학교에서 석·박사학위를 취득했다. 그는 2000년 덕성여대 부임 이후 ▲종합인력개발원장 ▲글로벌융합대학 학장 ▲지식문화연구소 소장 등을 역임했다. 현재 교무처장 보직을 맡고 있다.

김 직무대리는 지난해 4월 국가정보화전략위원회, 디지털 소사이어티 등에 참여하며 정보격차와 디지털 권리장전 제정 등 디지털 전환에 따른 사회변화와 대응에 대한 공로가 인정돼 대국민 담론 형성에 기여한 공로로 대통령 근정포장을 받았다.





